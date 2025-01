Arqueólogos descobrem cofre em igreja com túmulos de crianças mortas há 400 anos

Arqueólogos que restauravam a Igreja de São Filisberto em Dijon, na França, encontraram uma escadaria secreta que levou à descoberta de túmulos com 400 anos de existência.

A restauração foi necessária para colocação de uma laje de aquecimento na igreja na década de 1970. O local costumava armazenar sal nos séculos 18 e 19 e, ao ser aquecida, a substância provocou rachaduras na fundação do tempo.

Dijon fica na região da Borgonha, que estava localizada em rotas comerciais importantes. Destacava-se pela venda de sal, que, na época, era usado para conservar alimentos.

Durante a escavação da fundação da igreja, os arqueólogos encontraram um cofre escondido, com caixões de crianças e adultos. Os falecidos estavam vestidos ou envoltos em mortalhas, com moedas e rosários. De acordo com os cientistas, os corpos eram do século 17.

A Igreja de São Filisberto é frequentemente uma descobertas arqueológicas. Em 1923, foi descoberta a existência de um outro templo no local, onde foram encontrados sarcófagos do período merovíngio (481-751) e da Antiguidade.