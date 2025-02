Cientistas lançam guia inédito no Brasil sobre uso ético da IA generativa

A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação (Intercom) lançou um ebook inédito no Brasil, a fim de promover o uso ético e responsável a Inteligência Artificial (IA) generativa no meio acadêmico. O material se chama Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores.

O guia aborda princípios de funcionamento e aplicações práticas da tecnologia, tais quais os usos em diferentes fases da pesquisa acadêmica — como a busca por materiais, leitura, escrita, análise de dados, programação, transcrição, tradução, pareceres e até mesmo bancas de seleção. A produção aprofunda as discussões sobre as limitações e os riscos do uso indiscriminado da IA.

O e-book foi desenvolvido por Rafael Cardoso Sampaio (Universidade Federal do Paraná), Marcelo Sabbatini (Universidade Federal de Pernambuco) e Ricardo Limongi (Universidade Federal de Goiás), que estudam os impactos da IA generativa na pesquisa acadêmica em diferentes áreas, como Administração, Ciência Política, Comunicação, Educação e Políticas Públicas.

A publicação tem apoio da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS).

Leia também: Uma a cada dez criações musicais na plataforma Deezer é criada com IA

"Trata-se de um guia inédito no Brasil, especialmente por entrar nas práticas acadêmicas cotidianas, oferecendo sugestões de como usar e os respectivos cuidados", afirma ao Correio Rafael Cardoso. "Um diferencial do guia é não se restringir a sugestões normativas ou a aspectos do uso prático. Terminamos o guia defendendo a necessidade de termos uma IA generativa criada e controlada por pesquisadores brasileiros, garantindo a proteção dos dados de pesquisa e fomentando a soberania digital".

O ebook pode ser baixado gratuitamente neste link.