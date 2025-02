Mulheres entre 25 e 65 anos falam mais do que homens da mesma faixa etária

As mulheres entre 25 e 65 anos falam, em média, 3 mil palavras a mais do que os homens da mesma faixa etária. É o que demonstra um estudo da Universidade do Arizona (U of A), nos Estados Unidos.

Em 2007, uma equipe de cientistas da U of A publicou um estudo que concluía que tanto homens quanto mulheres falavam a mesma quantidade de palavras por dia. No entanto, a pesquisa foi realizada com 500 pessoas, a maioria jovem e que morava na mesma cidade (Austin, no Texas).

Quinze anos depois, o mesmo grupo refez o estudo, dessa vez com 2.197 pessoas entre 10 e 94 anos. Os pesquisadores descobriram que, na verdade, as mulheres entre 25 e 65 anos falam mais do que os homens. As outras faixas etárias (adolescência, início da vida adulta e velhice) não apresentaram diferença significativa entre gêneros.

Os participantes das duas pesquisas usaram gravadores que gravavam uma parte de seus dias. A partir disso, os cientistas fizeram uma estimativa de quanto cada um falava por dia. Na análise mais recente, os especialistas recolheram 630 mil gravações de 22 estudos conduzidos em quatro países.

Enquanto uma mulher adulta fala em média 21.845 palavras por dia, os homens pronunciam 18.570, conforme descrito pelo estudo. Os pesquisadores não têm certeza por que isso ocorre. "Se fatores biológicos, como hormônios, fossem determinantes, uma diferença expressiva seria percebida também entre pessoas no início da vida adulta", afirma o principal autor da pesquisa, Matthias Mehl, professor do Departamento de Psicologia da U of A.

De acordo com Mehl, se a causa da diferença fossem as mudanças geracionais, deveria ter ocorrido uma diferença de gênero entre dos participantes mais velhos, o que não foi o caso.

A hipótese dos especialistas é que as mulheres entre 25 e 65 anos tendem a assumir papel determinante na criação dos filhos. Desse modo, as "palavras extras" incluiriam os diálogos com eles.

No entanto, vale ressaltar que os dois extremos do estudo — tanto a pessoa que falou mais (120 mil palavras por dia) quanto a que falou menos (100 palavras por dia) — são homens.

"Nós humanos somos mais diferentes individualmente do que pelo gênero", ressalta Mehl.

Pessoas estão falando menos

As gravações analisadas pelos especialistas foram captadas entre 2005 e 2018. Entre esses anos, a média de palavras faladas por uma pessoa, independentemente do gênero, caiu de 16 mil para 13 mil.

Conforme os pesquisadores, cada ano representou uma perda de 300 palavras diárias para cada participante. Mais estudos são necessários para descobrir porque isso ocorre, segundo os cientistas.

"Me fascina a ideia de que sabemos o quanto precisamos dormir, o quanto precisamos fazer de exercício físico, mas não fazemos ideia do quanto devemos socializar. As provas são muito fortes de que a socialização está ligada à saúde, pelo menos na mesma medida em que a atividade física e o sono estão. É apenas mais um comportamento saudável", concluiu Mehl.