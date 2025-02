Com apenas 19 anos, cearense é destaque na astronomia e integra lista da Forbes

A jovem cientista, aos 17 anos, classificou cerca de 1.400 galáxias para o Galaxy Cruise — programa do Observatório Astronômico Nacional do Japão (NAOJ), segundo a revista Forbes - (crédito: Reprodução/Instagram/@photosbynaiara)

Com apenas 19 anos, a cearense Maria Larissa Pereira Paiva, vulgo Larittrix, tornou-se um nome relevante na astronomia. Primeira astronauta análoga do Ceará — termo utilizado para pessoas que executam simulações de missões espaciais sem sair da Terra — já descobriu mais de 25 asteroides por meio de programas de ciência cidadã da NASA.

A jovem cientista, aos 17 anos, classificou cerca de 1.400 galáxias para o Galaxy Cruise — programa do Observatório Astronômico Nacional do Japão (NAOJ), segundo a revista Forbes. Maria Larissa já conta com 20 premiações olímpicas, conforme informações do portal g1.

A cearense é embaixadora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Em janeiro desde ano recebeu o título de embaixadora da Liga Internacional de Astronomia (Liastra), onde lidera diversas inciativas, entras elas o "Pires Ferreira nas Estrelas".

Em 2024, Larittrix entrou para a lista da Forbes Under 30 na categoria Ciência e Educação - a lista reuni jovens empreendedores e líderes de relevância com idade inferior a 30 anos. "Ser reconhecida na lista da Forbes Under 30, para mim, é só mais prova de que sonhar grande e trabalhar duro transforma realidades", escreveu a astronauta em publicação nas redes sociais.

Em seu perfil nas redes sociais, Maria Larissa compartilha conteúdos que englobam desde explicações sobre astronomia e ciências espaciais até informações sobre oportunidades acadêmicas, com por exemplo, programas de bolsas, além de dicas para competições científicas. No Instagram, ela conta com aproximadamente 15 mil seguidores.

Ao g1, ela afirmou que sobre o seus sucesso nas redes sociais. "O conhecimento não precisa ser formal e rígido para ser levado a sério. O resultado disso é que, todos os dias, recebo mensagens de jovens dizendo que descobriram a astronomia através dos meus posts, que se inscreveram em uma olimpíada porque viram meu conteúdo ou que decidiram seguir carreira científica depois de me acompanhar. Esse é o maior impacto que posso causar", acredita Larittrix.