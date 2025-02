Botox: substância é indicada para fissura anal, com resultados eficazes e seguros

Mais conhecida popularmente pelo uso estético, a toxina botulínica também tem aplicações médicas e uma delas oferece alívio para pessoas que sofrem de distúrbios anais, como fissuras, ou quando há uma condição chamada anismus — falha no relaxamento ou na contração muscular na hora da evacuação. Outras indicações incluem pré ou pós-operatório na cirurgia de hemorroidas.

Um estudo da Universidade Católica do Sagrado Coração em Roma, na Itália, constatou que 77,7% dos pacientes com fissuras tratados com injeções de toxina botulínicas tiveram a cura completa em dois meses. No acompanhamento de 71 meses, não houve recidivas. Outra pesquisa, da Fundação Policlínica Universitária A. Gemelli, também na capital italiana, encontrou resultados positivos em pacientes que haviam sido submetidos à esfincterotomia interna lateral — cirurgia que corta o músculo esfíncter anal interno —, mas que sofreram recorrência. Nesses casos, as injeções conseguiram resolver o problema, sem intercorrências.

Em entrevista ao Correio, a médica coloproctologista Aline Amaro tira dúvidas sobre o procedimento.

O que mostram os estudos mais recentes?

As pesquisas indicam que a toxina botulínica é uma alternativa eficaz e segura para o tratamento da fissura anal crônica, especialmente em pacientes que não responderam ao tratamento clínico convencional. A substância atua relaxando temporariamente o esfíncter anal interno, reduzindo a hipertonia muscular e melhorando o fluxo sanguíneo na região, o que favorece a cicatrização da fissura. Comparado à esfincterotomia lateral interna (cirurgia tradicional), a toxina botulínica apresenta taxas de sucesso entre 60% e 80% na cicatrização da fissura anal, sem o risco de incontinência fecal, que pode ocorrer em alguns casos cirúrgicos. Entretanto, há uma taxa de recorrência maior em comparação à cirurgia, o que pode demandar reaplicações ou outros tratamentos complementares.

Quanto tempo duram os efeitos?

Os efeitos da toxina botulínica duram, em média, três a seis meses, dependendo da dose aplicada e da resposta individual do paciente. Durante esse período, a musculatura anal relaxa, permitindo que a fissura cicatrize. Caso a fissura não cicatrize completamente após esse tempo, pode ser necessária uma nova aplicação ou considerar outras abordagens terapêuticas, como cirurgia. Em alguns casos, o efeito pode ser prolongado por meio de medidas complementares, como mudanças na alimentação, uso de pomadas cicatrizantes e banhos de assento.

Há riscos em potencial?

A aplicação da toxina botulínica na região anal é considerada um procedimento minimamente invasivo e seguro, mas existem alguns possíveis efeitos adversos. Os principais são:

Dor ou desconforto no local da aplicação nos primeiros dias. Leve incontinência fecal temporária, especialmente para gases, devido ao relaxamento da musculatura anal (mas que melhora com o tempo). Recorrência da fissura após o fim do efeito da toxina, o que pode demandar novas aplicações ou cirurgia. Reações alérgicas à toxina botulínica são extremamente raras, e o procedimento deve ser realizado por um especialista para minimizar riscos.

No Brasil, já existe aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso da toxina botulínica em condições anais?

A toxina botulínica não possui aprovação específica da Anvisa para o tratamento de fissura anal, mas é amplamente utilizada na prática médica off-label, com base em evidências científicas e diretrizes de coloproctologia. O uso off-label ocorre quando um medicamento aprovado para uma finalidade é utilizado para outra indicação com embasamento científico. Essa abordagem já é aceita na medicina, especialmente quando há benefícios claros para o paciente e o tratamento segue os princípios da segurança e eficácia.

Quais pacientes podem se beneficiar mais da técnica?

A aplicação de toxina botulínica é uma excelente opção para pacientes com fissura anal que:

Não responderam ao tratamento clínico convencional, como pomadas, analgésicos e medidas dietéticas. Desejam evitar ou postergar a cirurgia, especialmente aqueles que têm receio da esfincterotomia e seus possíveis efeitos colaterais. Apresentam risco elevado de incontinência fecal, como idosos ou pacientes com histórico de múltiplas cirurgias anais. Têm contraindicações para cirurgia, incluindo pacientes imunossuprimidos ou com doenças associadas que dificultam a cicatrização.

Embora seja uma opção promissora, a escolha entre a toxina botulínica e outros tratamentos deve ser individualizada, considerando a gravidade da fissura, a resposta ao tratamento inicial e as preferências do paciente.