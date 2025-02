Estudo revela as 10 dores mais intensas; veja lista

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu quais as dores mais intensas já sentidas. O resultado do estudo, publicado na American Headache Society (Sociedade Americana de Cefaleia), mostrou uma crise que atinge um número pequeno de pessoas, mas que pode ser extremamente severa.

A cefaleia em salvas, um tipo de dor de cabeça intensa que atinge geralmente as têmporas ou a parte em volta do olho, é uma doença neurológica rara. As crises podem durar de 15 minutos até três horas e não são tratadas com analgésicos comuns. A classificação média de intensidade da dor pelos pacientes foi 9,7.

Em segundo lugar, aparece a dor do parto, com 7,2. Pancreatite aparece logo depois, com 7, seguida de cálculo renal, com 6,9. Fraturas ósseas e até ferimentos por bala figuram no ranking. A última da lista de 17 dores intensas é a artrite, com nota 4.

Confira a lista completa.

Estudo revela as 10 dores mais intensas já sentidas (foto: Correio Braziliense )

O estudo entrevistou 1.604 pessoas que convivem com cefaleia em salvas. Por meio de formulários on-line, os voluntários tiveram que classificar a dor em uma escala de 0 a 10. Em seguida, os participantes foram questionados se já haviam sentido alguma das situações dolorosas elencadas e tiveram que classificar novamente de 0 a 10.