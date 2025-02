Telemedicina reduz exames desnecessários, afirmam cientistas

"A adoção da telemedicina foi associada a um uso modestamente menor e a gastos com alguns testes de baixo valor, apesar de um pequeno aumento no total de consultas que podem oferecer mais oportunidades de testes", afirma um estudo realizado por pesquisadores do Mass General Brigham. A pesquisa foi publicada no JAMA Internal Medicine.

Segundo o autor principal do estudo, Ishani Ganguli, a adoção generalizada da telemedicina após a pandemia pode, teoricamente, impactar a realização de testes de baixo valor, como o exame de Papanicolau, a triagem para câncer de próstata em idosos e exames de imagem para casos simples de dor lombar.

Ainda de acordo com Ganguli, que é membro fundador do Mass General Brigham e um professor Associado de Medicina na Harvard Medical School, "queríamos analisar essa questão em nível nacional porque há um debate político ativo sobre se e como o Medicare deve continuar a cobertura de telemedicina, dependendo em grande parte de como a telemedicina impacta a qualidade do atendimento e os gastos”.

Um estudo analisou dados de reivindicações do Medicare de taxa por serviço, referentes ao período entre 2019 e 2022, de cerca de 2 milhões de beneficiários. Esses indivíduos receberam cuidados em sistemas de saúde dos Estados Unidos que adotaram ou não a telemedicina em altas taxas durante a pandemia da covid-19. O período de análise abrangeu tanto o cenário pré-pandemia quanto o impacto do aumento no uso da telemedicina durante a crise sanitária.

Em comparação com pacientes atendidos em sistemas com baixa adoção de telemedicina, aqueles em sistemas com alta adoção apresentaram taxas ligeiramente maiores de visitas totais, que incluíram tanto atendimentos virtuais quanto presenciais. Também notou-se a redução do uso de sete dos 20 testes considerados de baixo valor, entre eles estão:

Triagem para câncer cervical,



Eletrocardiogramas de triagem,



Painéis metabólicos de triagem,



Contagens completas de células sanguíneas pré-operatórias,



Painéis metabólicos pré-operatórios,



Testes de nível de triiodotironina total ou livre para hipotireoidismo e



Imagens para dor lombar não complicada.

No caso dos pacientes de sistemas com alta telemedicina também apresentaram menores gastos em visitas por beneficiário e em dois dos 20 testes de baixo valor, embora não houvesse uma diferença geral nos gastos com esses exames.

Esses resultados sugerem que, embora a telemedicina possa reduzir as barreiras ao acesso ao atendimento, ela também pode levar à diminuição da realização de certos exames de baixo valor, especialmente aqueles, como eletrocardiogramas e hemogramas, que costumam ser feitos presencialmente durante ou logo após uma consulta.

“Essas descobertas oferecem mais garantias aos formuladores de políticas de que estender a cobertura da telemedicina pode trazer benefícios como menor uso e gastos em uma série de testes de baixo valor”, ressaltou Ganguli.