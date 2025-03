Quatro planetas orbitam uma das estrelas mais próximas da Terra, aponta estudo

Um estudo astronômico revelou novas evidências de que existem quatro planetas orbitando ao redor da Estrela de Barnard, segundo sistema estelar mais próximo da Terra, atrás apenas da Proxima Centauri. A descoberta, feita por cientistas das universidades de Chicago, Heidelberg e Amesterdã, foi publicada nesta terça-feira (11/3) pelo The Astrophysical Journal Letters e confirma estudo de novembro de 2024 que indicava a existência de um planeta ao redor da estrela em questão.

Cada um dos quatro planetas teria cerca de 20% a 30% da massa da Terra. Em questão de dias, eles seriam capazes de circular a estrela a qual orbitam inteira, devido à proximidade em que se encontram do astro — o que provavelmente os torna quentes demais para acolherem vida.

A descoberta é importante devido ao fato de a Estrela de Barnard, que é estudada há por astrônomos há pelo menos um século, ser "vizinha cósmica" da Terra e mesmo assim se ter tão pouco conhecimento sobre ela, conforme explica um dos autores do estudo.

Descoberta em 1916, a Estrela de Barnard é o sistema estelar mais próximo do solar com a mesma configuração: apenas uma estrela, uma anã M. O Proxima Centauri, que fica mais perto, por exemplo, é diferente pois tem três estrelas que circulam uma à outra.

Há anos cientistas procuram encontrar planetas ao redor de estrelas como a Barnard. Em novembro, outro estudo que utilizou telescópio diferente encontrou fortes evidências de existência de um planeta ao redor do sistema estelar, bem como indícios de outros.

O estudo desta terça, que revela novos indícios sobre a existência de não apenas um planeta, mas quatro, é um marco para que seja possível descobrir planetas menores ao redor de outras estrelas próximas.

Para a nova descoberta, a equipe de astrônomos criou um instrumento chamado MAROON-X, que foi instalado no Telescópio Gemini. Essa ferramenta procura efeitos que os planetas têm sobre as estrelas que circundam — uma vez que é mais fácil identificar os atros luminosos, devido ao brilho que carregam, do que os que os orbitam.

Segundo o estudo, a gravidade de cada planeta puxa levemente a posição da estrela, o que faz com que ela oscile para frente e para trás. O MAROON-X mede a cor da luz emitida pela estrela com tanta precisão que consegue não apenas captar as pequenas mudanças, mas separar o número e as massas dos planetas que devem circular o astro para que esse efeito seja visto.

Foram analisados dados coletados durante 112 noites diferentes em um período de três anos, que resultaram em evidências sólidas de três planetas. As evidências para o quarto foram identificadas a partir do cruzamento de informações advindas da última pesquisa com o estudo de novembro, realizado a partir de observação no Chile. Os cientistas também conseguiram descartar, quase completamente, a existência de outros planetas ao redor da Estrela de Barnard, além desses quatro.