Bola de fogo é vista no céu da França nesta segunda; veja o vídeo

Uma bola de fogo foi vista atravessando o céu de Calanques de Marselha, na França, na madrugada desta segunda-feira (24/3). O fenômeno foi registrado por volta das 5h53 da manhã, pelo serviço de meteorologia do local, por meio de uma webcam conectada.

Veja o registro:

Uma bola de fogo no céu pode ser um meteoro, que se desintegra na atmosfera da Terra e produz um brilho intenso; ou um objeto espacial, podendo ser um pedaço de foguete, por exemplo.



No caso do fenômeno registrado na França, ainda não é possível identificar do que se trata.

Calanques de Marselha é um ponto turístico francês, muito conhecido e apreciado pelos moradores do local. Oferece um momento de tranquilidade para quem prefere escapar de praias lotadas, além de ser um ponto de encontro para nudistas.

Outros casos

Em março de 2023, uma bola de fogo foi vista do céu da Rússia e intrigou internautas nas redes sociais. Na época, uma das teorias mais divulgadas foi a de que seria um asteroide, mas foi refutada porque, se fosse, se moveria de maneira rápida e teria atingido a Terra.

Outras pessoas levantaram a hipótese do fenômeno representar um "prenúncio do próximo asteroide que acabará com o mundo". As fotos da bola de fogo foram compartilhadas no UFO Sightings Footage ("Imagens de avistamentos de OVNIs", em tradução livre), em que um escritor especula que as imagens podem ser parte de um encobrimento do governo ou um OVNI.

Em dezembro do mesmo ano, uma moradora da Flórida, identificada como Carmen Escobar, registrou o momento em que duas bolas de fogo percorreram os fios elétricos de um bairro residencial.

Outro caso foi registrado na Escócia, em 2022. Na época, o portal local The National divulgou que 800 relatos do mesmo evento foram registrados pela ONG UK Meteor Network, que grava bolas de fogo de meteoros por todo o Reino Unido.