Tubarão mais veloz do mundo é visto no Brasil; veja vídeo

O tubarão mais veloz entre os peixes foi visto nadando entre a praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e o Monumento Natural das Ilhas Cagarras no último domingo (23/3). Se trata do tubarão mako (isurus oxyrinchus), registrado pela primeira vez próximo à costa carioca em espécie viva.

Mako pode chegar a uma velocidade de até 70 km/h e está ameaçado de extinção, conforme o ICMBio e a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ele foi visto no Rio de Janeiro durante uma expedição de mergulho da Macau Dive.

Embora incomum, a presença do animal próximo aos banhistas não representa perigo por não se tratar de um predador ao ser humano. “O Rio de Janeiro tem um histórico quase zero de incidentes com tubarões. Esse registro é motivo de alegria, pois se trata de um predador essencial para o equilíbrio do ecossistema marinho”, pontuou Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, em publicação em rede social.

Segundo o Museu da Flórida, a média global de ataques de tubarões totaliza apenas 64 casos por ano. Em 2024, 88 incidentes foram registrados, sendo quatro deles fatais. Já no Rio de Janeiro, apenas sete ataques fatais foram registrados desde 1931.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Macau Dive comentou no Instagram que o animal visto se trata de uma fêmea da espécie: “Mostramos que podemos estar no mesmo ambiente sem risco um para o outro. (...) Nós temos mais risco para os tubarões, principalmente por redes de pesca, do que eles para a gente. Foi um presente da natureza para nossa escola.”

Instrutor da escola de mergulho, Andrew Macau descreveu o encontro: “Estávamos a caminho das Cagarras quando avistamos as nadadeiras dorsal e caudal vindo em nossa direção. Paramos a embarcação e, para nossa surpresa, o tubarão veio até nós.” Confira o vídeo: