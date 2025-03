James Webb descobre galáxia misteriosa que "limpa" névoa do universo primitivo

O Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês), da Nasa, capturou “uma emissão inesperada e brilhante de hidrogênio” vinda de uma galáxia localizada a cerca de 33 bilhões de anos-luz da Terra, no começo do universo. A JADES-GS-z13-1, como foi nomeada, é um mistério até mesmo para os cientistas, de acordo com artigo publicado na revista Nature nessa quarta-feira (26/3). Leia também: As incríveis imagens do telescópio James Webb após 2 anos de lançamento

Segundo comunicado publicado no site oficial do telescópio, apesar de galáxias mais antigas conseguirem ser observadas, a JADES-GS-z13-1 é peculiar, se comparada a outras, devido a “um comprimento de onda de luz específico e distintamente brilhante, conhecido como emissão Lyman-alfa irradiada por átomos de hidrogênio” — uma emissão muito mais forte do que os cientistas esperavam ver e pensavam ser possível no universo primitivo.

Isso porque o estágio inicial de desenvolvimento do universo era preenchido com "espessa névoa de hidrogênio neutro", que dificultava a observação das primeiras estrelas e galáxias, mesmo que elas emitissem grandes quantidades de luz ultravioleta — algo "parecido com o efeito de filtragem do vidro colorido".

Para que a luz viajasse de forma livre pelo espaço, o hidrogênio neutro precisou se tornar ionizado — em um período que foi chamado de "era da reionização", que só foi concluído cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. "Até que estrelas suficientes se formassem e fossem capazes de ionizar o gás hidrogênio, nenhuma luz — incluindo a emissão de Lyman-alfa — poderia escapar dessas galáxias incipientes para chegar à Terra".

Apesar disso, porém, a JADES-GS-z13-1, que é vista muito antes, há apenas 330 milhões de anos após a grande explosão, "iluminou essa era de uma forma inesperada". A galáxia recém-descoberta produziu uma emissão brilhante de hidrogênio que, então, deveria ter sido absorvida pela névoa cósmica.

“GS-z13-1 é visto quando o universo tinha apenas 330 milhões de anos, mas mostra um sinal surpreendentemente claro e revelador da emissão Lyman-alfa que só pode ser vista quando a névoa circundante se dissipou completamente (1 bilhão de anos após o Big Bang)”, explica, no comunicado, um dos membros responsáveis pelo estudo, Roberto Maiolino, da Universidade de Cambridge e da University College London.

O resultado foi totalmente inesperado pelas teorias de formação inicial de galáxias e para os astrônomos que as estudam.