Telescópio James Webb mostra como planeta foi engolido por estrela; veja

Astrônomos observaram um planeta sendo engolido pela estrela hospedeira pela primeira vez em maio de 2020. Na época, eles acreditaram que a estrela inchou no fim da vida, tornando-se uma gigante vermelha, e engoliu o planeta. No entanto, não foi bem assim que aconteceu.

Observações recentes feitas pelo Telescópio Espacial James Webb indicam que na verdade o planeta mergulhou até a estrela, por meio de uma queda fatal provocada pela lenta deterioração de sua órbita ao longo do tempo.

Em uma espécie de "exame pós-morte", o telescópio documentou gás quente formando um anel ao redor da estrela e uma nuvem em expansão de poeira mais fria.

Planeta "cai" dentro de estrela e é engolido por ela (foto: Nasa/Reprodução)

O astrônomo Ryan Lau, do NOIRLab da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, principal autor do estudo, explicou que essas são características comuns quando um planeta dá seu "mergulho mortal". "Sabemos que há uma boa quantidade de material da estrela que é expelido enquanto o planeta passa por seu mergulho mortal. A evidência posterior é esse material residual empoeirado que foi ejetado da estrela hospedeira", afirmou.

A estrela em questão é ligeiramente mais vermelha e menos luminosa que o Sol e mede cerca de 70% da massa dele. Acredita-se, por sua vez, que o planeta fosse um gigante gasoso com altas temperaturas.

"Acreditamos que provavelmente tinha que ser um planeta gigante, com pelo menos algumas vezes a massa de Júpiter, para causar uma perturbação tão dramática na estrela quanto a que estamos vendo", expôs o coautor do estudo, Morgan MacLeod, pesquisador de pós-doutorado no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

A equipe acredita que a órbita do planeta de deteriorou por conta da internação gravitacional com a estrela. "Então, ele começa a raspar a atmosfera da estrela. Nesse ponto, o vento contrário da colisão com a atmosfera estelar assume o controle e o planeta cai cada vez mais rápido em direção à estrela", teorizou MacLeod.

Em nosso sistema solar, pode acontecer evento semelhante. Nenhum dos planetas está próximo o suficiente para cair dentro do Sol, mas é esperando que ele se expanda e "engula" os planetas mais internos — Mercúrio, Vênus e até a Terra. Isso deve acontecer em cerca de cinco bilhões de anos.