OMS anuncia acordo histórico sobre combate a futuras pandemias

Uma fotografia tirada e divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 16 de abril de 2025 mostra o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sorrindo após um consenso sobre o Acordo sobre a Pandemia na sede da OMS. Anos de negociações culminaram na madrugada de 16 de abril de 2025, com os países concordando com o texto de um acordo histórico sobre como enfrentar futuras pandemias, com o objetivo de evitar a repetição dos erros cometidos durante a crise da Covid-19. - (crédito: Christopher BLACK / World Health Organization / AFP)