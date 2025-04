Vem aí a "carinha feliz" da Lua com dois planetas

O encontro de uma Lua crescente com dois planetas brilhantes antes do amanhecer desta sexta-feira (25/4) sugeriu a possibilidade da formação de uma "carinha feliz" no céu. Os astros seriam os olhos e o satélite da Terra seria a boca sorridente, mas será que vai ser possível enxergá-los? Leia também: Lua pode ser mais antiga do que se pensava, dizem astrônomos

De acordo com o site de ciências EarthSky, a resposta seria “mais ou menos”. Isso porque, de fato, a Lua — crescente minguante —, Vênus e Saturno se alinharão, em formato de triângulo, de forma a lembrar um sorriso. A imagem que aparecerá para quem observa do chão a olho nu, porém, "não será nem de longe tão dramática" quanto algumas que circulam nas redes sociais na última semana.

A primeira diferença seria o fato de os dois planetas que comporiam os olhos da carinha terem brilhos muito diferentes. Enquanto a imagem que viralizou mostra luzes fortes exatamente iguais, a realidade será que os pontos de luz não serão equivalentes — enquanto Vênus é brilhante, Saturno provoca iluminação “bem mais tênue” — embora estejam alinhados.

A segunda discrepância viria da posição do "emoji" natural. Ele não estaria em pé, mas de lado, como se estivesse deitado. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, mesmo que esteja em fase crescente minguante, a lua também tem uma parte escura que é refletida com o brilho da Terra, então é possível vê-la. Uma vez que outras partes do satélite também estarão visíveis, a percepção de que ele é “apenas um sorriso cercado pela escuridão” não vai ser tão forte. Mapa mostra configuração do céu cerca de 30 minutos antes do nascer do Sol em 25 de abril de 2025 (foto: EarthSky)

De acordo com o site, essa configuração ocorre cerca de 30 minutos antes do nascer do Sol de 25 de abril. Vênus surgiria primeiro, mais brilhante, e, em seguida, se o Sol não tiver começado a iluminar muito, surgiria Saturno, o “segundo olho”, muito mais fraco — ambos complementando a luz da lua.