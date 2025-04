Cientistas encontram evidências do Planeta Nove do Sistema Solar

Com um conjunto de dados astronômicos antigos, cientistas acreditam que encontraram evidências de um Planeta Nove dois astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia encontraram seis objetos que ultrapassavam a órbita de Netuno e que estavam agrupados de maneira que pareciam atraídos pela força gravitacional de um objeto maior. Assim surgiu a teoria de um nono planeta em nosso sistema.

Se o Planeta Nove de fato existir, ele deve estar entre 500 a 700 unidades astronômicas (UAs) do Sol, segundo investigações preliminares. Uma UA indica a distância entre a Terra e o Sol. A essas distâncias, o planeta não refletiria muita luz do Sol para a Terra, o que explicaria a dificuldade de localizá-lo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um novo artigo, uma equipe de cientistas vasculhou dados antigos e e encontrou possíveis candidatos a Planeta Nove além da órbita de Netuno. "Espera-se que o Planeta Nove se mova lentamente no céu devido à grande distância para além da órbita de Netuno. Por isso, procurámos objetos de movimento lento que se movessem de uma posição IRAS para outra posição AKARI após 23 anos", explica a equipe em seu pré-print (artigo ainda não revisado por pares).

Foram encontrados pelo menos 13 candidatos em uma investigação prévia. O andamento das apurações, porém, revelou que apenas um poderia ser o hipotético nono planeta do Sistema Solar. "O mapa de probabilidade de detecção do AKARI indicou que a fonte AKARI do nosso par candidato satisfazia os requisitos para um objeto em movimento lento com duas detecções numa data e nenhuma detecção na data de seis meses antes", aponta o artigo.

Apesar de preencher alguns dos requisitos dos astrônomos, ainda não é possível prever a órbita dele, para então provar que seria o Planeta Nove. Assim, investigações mais aprofundadas se fazem necessárias para esclarecer a questão.