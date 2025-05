Arqueólogos revelam momentos finais de família que morreu na erupção do Vesúvio

Um estudo recente publicado no E-Journal of the Pompeii Excavations mostra como foram os últimos momentos de uma família que morreu dentro de casa durante a erupção do vulcão Vesúvio, em 79 d.C., que soterrou a cidade romana de Pompeia, no sul da Itália. A pesquisa foi divulgada no fim de abril.

Durante as escavações, os pesquisadores identificaram os restos mortais de pelo menos quatro pessoas, entre elas uma criança que portava um amuleto de bronze — tradicionalmente usado por meninos até atingirem a idade adulta.

Os corpos foram encontrados em um dos cômodos da residência, onde tentaram se proteger do avanço das cinzas vulcânicas. Em uma tentativa de fuga, os moradores posicionaram uma cama de lado para bloquear a porta de um dos quartos. A barreira improvisada, no entanto, foi insuficiente diante da violenta onda piroclástica que invadiu a casa, preenchendo todos os espaços com cinzas escaldantes.

O imóvel, batizado pelos pesquisadores como "Casa de Frixo e Helle", recebeu esse nome devido a uma pintura mitológica encontrada em uma das paredes. A obra, localizada na sala de banquetes, retrata Frixo e sua irmã Helle, figuras da mitologia grega, momentos antes de um afogamento trágico.

Além dos restos humanos e da pintura, os arqueólogos descobriram diversas estruturas e objetos que ajudam a compor um retrato da vida cotidiana em Pompeia antes da tragédia. Foram identificados um tanque de coleta de água da chuva e um cômodo com abertura central, por onde, segundo os estudiosos, teriam entrado fragmentos de rocha lançados pelo vulcão nas fases iniciais da erupção.



















Outros achados incluem um depósito de vasos sob a escada — que funcionava como despensa —, contendo, entre outros itens, restos de molho de peixe. Um conjunto de utensílios domésticos de bronze também foi recuperado, entre eles uma concha, uma jarra com alça, um vaso em forma de cesto e uma taça semelhante a uma concha.

Segundo os pesquisadores, a residência estava em processo de reforma no momento do desastre. A ausência de soleiras, a falta de decoração em algumas áreas e cortes recentes na alvenaria indicam obras em andamento. Mesmo assim, os moradores optaram por permanecer na casa — uma decisão que lhes custou a vida.