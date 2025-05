Asteroide do tamanho de uma casa passará "raspando" a Terra

Descoberto na segunda-feira (19/5), um asteroide entre 15m e 30m de diâmetro — o equivalente ao tamanho de uma casa — fará uma passagem extremamente próxima da Terra nesta quarta-feira (21/5). Segundo a Nasa, o ponto mais próximo ocorrerá às 13h30 (horário do leste dos EUA), aproximadamente 14h30 no horário de Brasília.

Leia também: Fim dos carecas? Cientistas criam produto que faz o cabelo voltar a crescer

Apesar do alerta da agência espacial, não há risco de impacto. O objeto passará a cerca de 115 mil quilômetros da Terra. Uma distância considerada segura, mas muito próxima em termos astronômicos, equivalente a apenas 30% da distância entre a Terra e a Lua.

Leia também: OMS aprova acordo para prevenção de pandemias

Durante a travessia, o asteroide vai atingir uma velocidade de 41.650 km/h em relação ao nosso planeta. A trajetória o levará a passar pela região polar sul da Terra antes de continuar sua jornada em órbita ao redor do Sol.

Leia também: Bactéria nunca vista antes é encontrada em estação espacial chinesa

O corpo rochoso, batizado de 2025 KF, foi detectado há apenas dois dias por astrônomos do projeto MAP, que opera no Deserto do Atacama, no Chile. Mesmo com o tamanho considerável, o 2025 KF não é classificado como um asteroide perigoso, já que não representa ameaça à Terra nem à Lua.