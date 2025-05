Cobra mais perigosa do mundo? Mutação faz víbora ter três presas

Espécime de cobra-da-morte cresceu terceira presa funcional do lado direito da boca - (crédito: Divulgação/Australian Reptile Park)

Uma mutação fez com que um animal da espécie Acanthophis antarcticus, popularmente conhecida como víbora-da-morte ou cobra-da-morte, tenha três presas em vez de duas. A descoberta foi feita pelo zoológico Australian Reptile Park e contribui para um programa que estuda o antídoto contra o veneno de uma das cobras terrestres mais venenosas do mundo, encontrada na Austrália.

A equipe do parque de répteis relatou ao portal de divulgação científica IFLScience que o exemplar de antarcticus em questão possui uma terceira presa funcional do lado esquerdo da boca, que começou a crescer há cerca de um ano. “Cobras venenosas trocam as próprias presas constantemente, então pensei que seria uma presa velha que ela ainda iria deixar cair”, contou ao site o gerente de operações do zoológico. Ele notou, porém, que, mesmo um ano depois, toda vez que o animal ataca um objeto, sai veneno de todas as presas dele. “Isso é incrivelmente raro. Nunca vi uma terceira presa funcionando assim.”

Ao produzir veneno por meio de uma presa adicional, essa antarcticus libera uma quantidade significativamente maior de substância tóxica. Esse fato pode torná-la a cobra-da-morte mais perigosa já registrada no mundo, e ela está no zoológico há sete anos. “Não sabemos o que causou isso e não temos instalações aqui para fazer testes adequados, mas nosso melhor palpite é uma mutação rara”, informa o gerente.

Apesar dos riscos, a víbora que sofreu a mutação — até o momento, a única conhecida — está preservada no zoológico, onde contribui para o programa de desenvolvimento de antídotos: “Estamos obtendo grandes rendimentos com ela, e isso pode salvar vidas”. Conhecidas por terem um dos ataques mais rápidos entre todas as cobras do mundo, as víboras-da-morte podem atingir suas presas em menos de 1 segundo — apenas 0,15 segundo. Em humanos, o veneno produzido por apenas duas presas pode causar paralisia, problemas respiratórios e até a morte.