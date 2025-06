Ferramenta mostra quantos "gêmeos" você tem e até sua expectativa de vida

Você já ficou curioso para saber quantos “amigos” espalhados pelo mundo você tem? A ferramenta Population.io desvenda essa e outras coincidências. O site usa dados do levantamento Perspectivas da População Mundial, feito pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Com base nas informações, a plataforma interativa mostra quantas pessoas nasceram na mesma data que você em cada país e no mundo inteiro. Também é possível ter acesso a uma estimativa de quantos indivíduos nasceram na mesma hora. Você pode testar as funcionalidades neste link.

Entre os mais de oito bilhões de habitantes da Terra, a plataforma diz quando a sua posição no “ranking de idade”. Como exemplo, uma pessoa que nasceu em julho de 2001 está aproximadamente na posição número 3,1 bilhões entre as pessoas vivas no planeta, e a estimativa é atualizada em tempo real. Outra curiosidade é que o usuário pode saber qual a porcentagem de pessoas mais jovens e mais velhas que ele no país e na escala mundial.

Outra informação curiosa mostrada pelo site é a expectativa de vida. Ao colocar as informações de data de nascimento e local, o site mostra ao usuário a estimativa de vida com base nos dados demográficos existentes. Também é possível comparar se você viveria mais ou menos caso resida em outro país.

A Population.io surgiu em 2014 com o objetivo de democratizar o acesso a dados demográficos.