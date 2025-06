Acompanhe ao vivo a tentativa de pouso da sonda Resilience na Lua

A empresa japonesa ispace fará nesta quinta-feira (5/6), a segunda tentativa de pousar uma sonda na Lua. A missão "Hakuto-R Mission 2" pretende levar com sucesso o módulo Resilience à região do Mare Frigoris, no hemisfério Norte do satélite. O pouso estava previsto para acontecer às 15:17 (horário de Brasília), mas atrasou.

O histórico da ispace com pousos lunares começou em abril de 2023, na missão “Hakuto-R Mission 1”. Na ocasião, a empresa se tornou a primeira do setor privado a tentar pousar na Lua, mas a comunicação com a sonda foi perdida a segundos do toque no solo lunar, após uma falha no sistema de navegação.

A aterrissagem ocorrerá próximo ao centro da face visível da Lua, em uma área de interesse científico pelas formações geológicas chamadas "cristas enrugadas". A nave Resilience carrega o pequeno rover Tenacious, de 5 kg e 26 centímetros de altura. Feito de fibra de carbono, ele é equipado com uma pá para coleta de amostras lunares e uma câmera HD. O local exato do pouso planejado está nas coordenadas 60,5° de latitude norte e 4,6° de longitude oeste.

Órbita

A trajetória da Resilience foi cuidadosamente ajustada ao longo de quase cinco meses de viagem, desde o lançamento em 15 de janeiro. A sonda segue uma órbita de transferência de baixa energia — mais lenta, mas mais eficiente em termos de combustível — e passou por sua última manobra de controle orbital em 28 de maio.

A missão também tem objetivos técnicos importantes: testar novos sistemas de navegação, comunicação e controle de descida. Segundo a empresa japonesa, o pouso pode ser remarcado caso ocorram mudanças nas condições operacionais. Há três locais alternativos prontos para possíveis ajustes.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira (4/6), o CEO da ispace, Takeshi Hakamada, disse que a missão é parte de um objetivo maior: criar uma “economia cislunar”, conectando Terra e Lua de forma sustentável. “Acreditamos firmemente que este empreendimento e seu sucesso a longo prazo contribuirão para tornar a vida na Terra sustentável para toda a humanidade. Seria uma honra compartilhar este momento com cada um de vocês ao redor do mundo enquanto nos esforçamos para tocar a Lua”, afirmou.

Com isso, o Japão se tornará o quinto país a realizar um pouso controlado na Lua, após Estados Unidos, Rússia, China e Índia.

A transmissão ao vivo será feita no canal oficial da ispace no YouTube, com narração em japonês e tradução simultânea para o inglês.

