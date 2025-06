Truque do gelo no vaso sanitário funciona mesmo? Veja como usar

De tempos em tempos, surgem nas redes sociais truques caseiros que prometem soluções fáceis para problemas do dia a dia. Um dos assuntos comentados nos últimos meses é o uso de pedras de gelo no vaso sanitário, uma técnica que, segundo vídeos virais, ajuda a eliminar odores, melhorar o funcionamento da descarga e até perfumar o ambiente.

Mas será que esse truque funciona mesmo ou é apenas mais uma dica exagerada da internet? Para que ele realmente serve? A seguir, explicamos tudo sobre essa prática que tem gerado curiosidade e dividido opiniões na internet.

Gelo no vaso sanitário funciona mesmo?

A resposta é: depende do objetivo. O gelo por si só não limpa o vaso sanitário nem substitui produtos desinfetantes. No entanto, ele pode sim trazer alguns efeitos práticos e imediatos, principalmente quando usado de forma estratégica. Entre os principais benefícios relatados por quem testou o truque estão:

redução temporária de odores;



ajuda a liberar entupimentos leves;



diminuição da umidade e abafamento de gases;

sensação de frescor no ambiente.

Ou seja, o truque tem uma função mais paliativa do que resolutiva. Ele pode ser útil em momentos pontuais, mas não substitui uma boa limpeza ou manutenção adequada do encanamento.

O uso de gelo no vaso sanitário funciona em situações pontuais, como mascarar odores rapidamente, liberar resíduos leves ou aromatizar o ambiente goglik83 de Getty Images

Como funciona o gelo no vaso sanitário?

O uso do gelo no vaso pode ter diferentes finalidades, dependendo da forma como é aplicado. Veja os principais usos relatados:

1. Eliminar odores desagradáveis

Quando jogado diretamente no fundo do vaso, o gelo resfria a água da bacia, o que ajuda a abafar gases e odores que sobem pelo encanamento. O efeito é temporário, mas pode ser útil em situações emergenciais, por exemplo antes de receber visitas.

2. Facilitar a descarga após uso intenso e soltar entupimentos leves

Em vasos que não têm uma descarga muito potente, o gelo pode ajudar a empurrar resíduos, principalmente quando jogado junto com a água. Isso ocorre porque o choque térmico ajuda a movimentar a água com mais pressão, embora o efeito seja limitado.

3. Perfumar o vaso (quando combinado com essências)

Algumas versões do truque incluem o uso de pedras de gelo aromatizadas com óleos essenciais ou misturas de vinagre com limão. Neste caso, o objetivo é perfumar o ambiente de forma sutil. Basta congelar a mistura em formas de gelo e jogar 2 ou 3 pedras no vaso por semana.

Mas atenção, não jogue grandes quantidades de gelo de uma vez, nem use gelo seco (dióxido de carbono sólido), que pode liberar gases perigosos. O truque deve ser feito com gelo comum de água potável.

Quando o truque não é indicado

Embora inofensivo na maioria dos casos, o truque do gelo no vaso não deve ser usado como solução para problemas persistentes, como:

entupimentos graves ou frequentes;



mau cheiro constante vindo do encanamento;

vazamentos ou retorno de esgoto.

Nessas situações, o ideal é consultar um profissional de hidráulica e verificar se há falhas na instalação ou necessidade de manutenção. O gelo, por si só, não resolve problemas estruturais.

Também vale o alerta, não misture o truque com produtos químicos, como soda cáustica ou desentupidores industriais, pois pode haver reações térmicas ou vapores perigosos.