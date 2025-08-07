Tempo que crianças passam em dispositivos eletrônicos pode impactar na saúde cardíaca

O tempo que crianças e jovens passam em celulares, jogos eletrônicos e outros dispositivos pode colocar sua saúde cardíaca em risco, revela um novo estudo publicado no Journal of the American Heart Association. De acordo com os resultados da pesquisa, há maior maior risco de doenças cardiometabólicas, como pressão alta, colesterol elevado e resistência à insulina, com base em dados de mais de 1.000 participantes de um estudo na Dinamarca. A análise foi revisada por pares da American Heart Association.

"Limitar o tempo de tela discricionário na infância e adolescência pode proteger a saúde cardíaca e metabólica a longo prazo", disse o autor principal do estudo, David Horner, pesquisador do Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. "Nosso estudo fornece evidências de que essa conexão começa cedo e destaca a importância de ter rotinas diárias equilibradas."

A ligação entre o tempo de tela e os riscos cardiometabólicos foi mais forte entre os jovens que dormiam menos horas, sugerindo que o uso de telas pode prejudicar a saúde ao "roubar" tempo de sono, disseram os pesquisadores. Para os cientistas, é importante abordar os hábitos de tela entre os jovens como uma forma potencial de proteger a saúde cardíaca e metabólica a longo prazo.

"Conseguimos detectar um conjunto de alterações metabólicas no sangue, uma 'impressão digital do tempo de tela', validando o potencial impacto biológico do comportamento de passar tempo em tela", disse Horner. "Reconhecer e discutir hábitos de tela durante consultas pediátricas pode se tornar parte de um aconselhamento mais amplo sobre estilo de vida, assim como dieta ou atividade física."

Análises

O estudo mostra que aumenta cada vez mais o número de crianças e adolescentes que passam horas excessivas grudados em telas e dispositivos eletrônicos. Pelos dados, apenas 29% dos jovens americanos, com idades entre 2 e 19 anos, tinham saúde cardiometabólica favorável com base em dados de 2013-2018 da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição.

Para a pesquisa, foram usados dados de 1.287 crianças, de 6 a 10 anos, em 2010, e de 364 jovens, de 18, em 2000. Os pesquisadores examinaram a relação entre o tempo de tela e os fatores de risco cardiometabólico. O tempo de tela incluiu o tempo gasto assistindo TV, filmes, jogando ou usando celulares, tablets ou computadores para lazer.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o estudo, foi avaliado um conjunto de pontuação formado por componentes que integram a chamada síndrome metabólica — medida da cintura, pressão arterial, lipoproteína de alta densidade (HDL) ou colesterol "bom", triglicerídeos e níveis de açúcar no sangue — e ajustada para gênero e idade. A pontuação cardiometabólica refletiu o risco geral do participante em relação à média do grupo de estudo (medida em desvios-padrão): 0 significa risco médio e 1 significa um desvio-padrão acima da média.

A análise constatou que cada hora extra de tela aumentou a pontuação cardiometabólica em cerca de 0,08 desvios-padrão nas crianças de 6 a 10 anos e 0,13 desvios-padrão nas de 18 anos. "Isso significa que uma criança com três horas extras de tela por dia teria um risco cerca de um quarto a meio desvio-padrão maior do que seus pares", disse Horner.

A análise também constatou que tanto a duração do sono quanto o horário do sono afetaram a relação entre o tempo de tela e o risco cardiometabólico. Tanto a menor duração do sono quanto o momento de dormir mais tarde intensificaram a relação entre o tempo de tela e o risco cardiometabólico. Crianças e adolescentes que dormiram menos apresentaram risco significativamente maior associado à mesma quantidade de tempo de tela.

"Na infância, a duração do sono não apenas moderou essa relação, como também a explicou parcialmente: cerca de 12% da associação entre tempo de tela e risco cardiometabólico foi mediada pela menor duração do sono", disse Horner. "Essas descobertas sugerem que a falta de sono pode não apenas amplificar o impacto do tempo de tela, mas também ser um caminho fundamental que liga os hábitos de tela a alterações metabólicas precoces."

Para Amanda Marma Perak, presidente do Comitê de Prevenção de Doenças Cardiovasculares de Corações Jovens da American Heart Association, que não participou do estudo, há urgência nas ações.

"Se reduzir o tempo de tela parece difícil, comece a antecipar o tempo gasto nele e concentre-se em ir para a cama mais cedo e por mais tempo", disse a especialista.