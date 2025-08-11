Dinossauros carnívoros próximos ao T. Rex tinham "mordida suave"

Nem todos os dinossauros carnívoros tinham uma mordida tão devastadora quanto a do famoso Tyrannosaurus rex. Um estudo publicado na revista Current Biology pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, indica que algumas espécies de terópodes preferiam rasgar carne em vez de esmagar ossos, revelando uma surpreendente diversidade de estratégias de caça.

Os pesquisadores Andre Rowe e Emily Rayfield analisaram crânios de 18 espécies diferentes, digitalizados em 3D, para simular as forças aplicadas durante as mordidas. O T. Rex, por exemplo, possuía uma mordida extremamente potente, capaz de triturar ossos de grandes herbívoros, mas essa força também gerava um alto estresse estrutural no crânio.

Já o Giganotosaurus, encontrado na Argentina, apresentava uma mordida relativamente mais leve, adequada para cortar e arrancar pedaços de carne. Outro exemplo é o Allosaurus, cuja técnica de ataque se assemelhava à de um dragão-de-komodo moderno, como perfurar e dilacerar tecidos, em vez de destruir completamente a presa.

Segundo Rowem, a evolução proporcionou "soluções múltiplas" para o estilo de vida de grandes predadores. A variedade de técnicas provavelmente ajudou a reduzir a competição direta por alimento entre espécies que conviviam nos mesmos ecossistemas durante a Era dos Dinossauros.