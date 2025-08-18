Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

Ingerir o suco de laranja fortalece o sistema imunológico e auxilia na prevenção de doenças cardíacas e infecções - (crédito: Pixabay)

Não é segredo que o suco de laranja oferece diversos benefícios para a saúde, principalmente devido à sua riqueza em vitamina C e outros antioxidantes. Mas como tudo que é bom na vida, seu consumo em excesso pode trazer prejuízos à saúde.

Ingerir o suco de laranja fortalece o sistema imunológico e auxilia na prevenção de doenças cardíacas e infecções. Além disso, pode contribuir para uma melhor digestão, e até mesmo ajudar na prevenção de pedras nos rins.

Apesar de muito saudável, é preciso ter cuidado com o exagero. “Se consumido em excesso, pode elevar rapidamente a glicemia devido à ausência de fibras e frutose, principalmente quando coado.” De acordo com a nutricionista Gabrieli Comachio, a forma mais recomendada de consumir esta fruta é in natura, ingerindo o bagaço, preservando assim as fibras que modulam a absorção do açúcar. Segundo ela, o recomendado é, no máximo, dois copos por dia.

Segundo Gabrieli devido a ausência de fibras e o alto índice glicêmico, a ingestão frequente de vários copos por dia não é recomendada, principalmente para pessoas com resistência insulínica, diabetes, obesidade ou esteatose hepática.

O suco de laranja é sem dúvida um dos mais consumidos no Brasil, que é o maior produtor da fruta no mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente em 2023, foram produzidas mais de 17 milhões de toneladas da fruta em território nacional.

