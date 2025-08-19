Físicos criam menor vídeo de gato do mundo com 2.024 átomos; veja vídeo

Os vídeos de gatinhos são sensação em toda a internet e agora são a peça-chave de uma demonstração inovadora feita por físicos da Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Em estudo publicado no Physical Review Letters, os pesquisadores demonstram a capacidade de reorganizar átomos em milissegundos com auxílio de inteligência artificial. Para que os leitores possam visualizar esse avanço, eles então criaram o menor vídeo de gato do mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vídeo mostra vários rearranjos de 2.024 átomos de rubídio, que formam imagens e contam uma história bem conhecida: a do dilema do gato de Schrödinger. O vídeo que mostra esse processo tem pouco menos de 50 segundos, mas, para chegar a esse resultado, os cientistas precisaram desacelerar as imagens cerca de 33 vezes.

Os átomos são movidos por pinças ópticas, ferramentas que usam laser para manipular pequenas partículas. Para aperfeiçoar e automatizar esse processo, os físicos utilizaram aprendizado de máquina e conseguiram montar modelos 2D e 3D, o que permite a movimentação de todos os átomos ao mesmo tempo, em 60 milissegundos.

“Este protocolo pode ser facilmente utilizado para gerar matrizes livres de defeitos de dezenas de milhares de átomos com as tecnologias atuais e se tornar uma caixa de ferramentas útil para a correção de erros quânticos”, explicam os cientistas. O experimento mostra como a IA representa um avanço em relação à computação tradicional e para as simulações quânticas.