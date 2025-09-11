InícioCiência e Saúde
EUA

Cientistas encontram aquífero de água doce sob o oceano

Descoberta confirma a descobeta de água submarina há quase 50 anos. À época, um navio do governo norte-americano, que, em busca de recursos minerais, perfurou o fundo do mar e encontrou, de forma inesperada, água doce em meio às águas salgadas

Análise laboratorial terá papel central para avaliar se o recurso é renovável - (crédito: AP/Carolyn Kaster)
Análise laboratorial terá papel central para avaliar se o recurso é renovável - (crédito: AP/Carolyn Kaster)

Uma nova fronteira na busca por água potável pode estar escondida sob o oceano. Cientistas da Expedição 501, uma iniciativa internacional de pesquisa, identificaram um extenso aquífero de água doce submarina. Os pesquisadores acreditam que o aquífero se estende de Nova Jersey até o estado do Maine.

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A revelação confirma a descobeta de evidências água submarina há quase 50 anos. À época, um navio do governo norte-americano, que, em busca de recursos minerais, perfurou o fundo do mar e encontrou, de forma inesperada, água doce em meio às águas salgadas.

Com apoio da National Science Foundation e do European Consortium for Ocean Research Drilling, a expedição perfurou sedimentos submarinos a profundidades de até 400 metros para coletar cerca de 50 mil litros de água. Os cientistas agora analisam essas amostras em laboratórios espalhados pelo mundo para entender sua origem — se derivam de antigas geleiras, sistemas subterrâneos conectados à terra ou uma combinação dos dois.

O esforço se baseou em um projeto anterior, de 2015, liderado pela Woods Hole Oceanographic Institution e pelo Lamont-Doherty Earth Observatory, que usou tecnologia eletromagnética para mapear um aquífero submarino na região.

A análise inicial confirmou a presença de grandes volumes de água doce ou quase doce, sugerindo que o sistema poderia, em teoria, abastecer uma cidade do porte de Nova York por até 800 anos.

Apesar do potencial promissor, especialistas alertam para os obstáculos técnicos, legais e ambientais envolvidos. A extração da água em larga escala ainda é inviável com a tecnologia atual, e há questões em aberto sobre direitos de uso, jurisdição internacional e impactos nos ecossistemas marinhos.

Rob Evans, geofísico da Woods Hole e participante do projeto de 2015, afirmou que a retirada de água desses aquíferos pode afetar o equilíbrio ambiental, uma vez que a água subterrânea que escapa para o leito oceânico fornece nutrientes vitais para a vida marinha. "Quase certamente haveria consequências imprevistas", advertiu.

Além disso, a análise laboratorial terá papel central para avaliar se o recurso é renovável. A datação da água ajudará a identificar se ela provém de períodos geológicos antigos ou se está sendo constantemente reabastecida por fontes terrestres. "Se for jovem, significa que está recarregando", disse Dugan.

Saiba Mais

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 11/09/2025 12:05
x