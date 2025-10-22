Arqueólogos descobrem ‘piscina’ romana construÍda em 250 a.C.

A piscina romana, escavada em rocha e próxima ao centro da cidade em aproximadamente 250 a.c - (crédito: Divulgação/Marcello Mogetta/Universidade do Missouri)

Arqueólogos da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, descobriram uma imensa bacia de pedra escavada diretamente na rocha, nos arredores de Roma, em uma antiga cidade chamada Gabii. A estrutura, datada de cerca de 250 a.C., foi descrita como uma espécie de piscina revestida de pedra, mas com um formato e características diferentes das construções mais conhecidas do período.

Segundo o pesquisador Marcello Mogetta, responsável pelas escavações, parte da estrutura pode ser ainda mais antiga. Ele explica que essa bacia pode ter sido um centro da vida pública local, funcionando como um espaço de convivência, rituais ou até como marco urbano. “Gabii oferece uma janela valiosa para o seu desenvolvimento”, afirmou Mogetta em comunicado divulgado ao Galileu.

A descoberta da bacia chama atenção porque não se encaixa nos padrões arquitetônicos típicos da Roma Antiga, como templos, muralhas e teatros. Para os pesquisadores, ela representa um projeto urbano monumental, diferente e sofisticado, que pode revelar como os romanos concebiam o espaço público.

Nas proximidades, os arqueólogos também identificaram terraços escavados em uma antiga cratera vulcânica, que remetem fortemente à influência da arquitetura grega, marcada por praças e locais de encontro cívico. Essas estruturas indicam que, mesmo antes da consolidação do Império, os romanos já experimentavam novas formas de urbanismo e convivência social.

O que ainda está por vir

O local, que recentemente se tornou um parque arqueológico oficial do Ministério da Cultura da Itália, segue em escavação. A equipe norte-americana pretende agora investigar uma anomalia térmica detectada próximo à bacia, que pode esconder os restos de um templo ou grande edifício.

Se a hipótese for confirmada, os pesquisadores esperam encontrar novas pistas sobre os objetos cerimoniais já recuperados no local, como vasos intactos, lâmpadas, recipientes de perfume e taças com inscrições. Segundo Mogetta, esses itens podem ter sido oferecidos como oferendas religiosas ou depositados durante o ritual de encerramento da piscina, por volta de 50 d.C.