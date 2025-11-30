Instituto oferece implante gratuito de DIU

DIU é recomendado para mulheres que menstruam e sejam sexualmente ativas, a partir dos 14 anos, com ciclo menstrual regular e sem fluxo intenso - (crédito: Reprodução/Ministério da Saúde)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Instituto Reciclando O Futuro está com 40 vagas disponíveis para mulheres que queiram colocar um Dispositivo Intrauterino (DIU) como método contraceptivo. As interessadas devem se candidatar por meio de inscrição no portal www.reciclandoofuturo.com.br. Depois disso, elas passam por uma entrevista com profissionais da área de saúde para verificar se preenchem os pré-requisitos necessários para o implante do material.

“O objetivo é atender cada vez mais mulheres que precisam do DIU, mas não têm condições financeiras para pagar pelo procedimento. Com isso, elas podem fazer um planejamento familiar mais duradouro e consciente”,destaca a fundadora do instituto, Renata Daguiar.

Com o nome DIU Social, o projeto é desenvolvido em uma clínica em Taguatinga Sul(DF), com mais de 500 atendimentos realizados no último ano.

As selecionadas passam por uma consulta inicial e um teste para garantir que não estejam grávidas antes da colocação do dispositivo, que é feita sob anestesia. A clínica também oferece a possibilidade de implantação gratuita para outros tipos de DIU, que podem ser adquiridos pelas pacientes.

“Nesse primeiro encontro, além de uma conversa bem aprofundada sobre o procedimento e as orientações que elas precisam saber, a gente faz um teste Beta HCG para descartar qualquer gestação”, explica a enfermeira responsável Ana Luiza Vicente da Silva.