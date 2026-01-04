Alimentos podem receber selo de 'não recomendado para consumo' no Texas

No estado do Texas, nos Estados Unidos, legisladores discutem como mudar a forma como alimentos ultraprocessados são vendidos. A proposta, aprovada no Senado estadual, determina que na embalagem de produtos como Doritos, M&M’s’ e Skittles tenha um selo informando que contém ingredientes classificados como “não recomendados para consumo humano”. A medida, aprovada aguarda a sanção do governador Greg Abbott e está prevista para entrar em vigor a partir de 2027.
A iniciativa foi tomada pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., dentro da campanha “Make America Healthy Again” (“Tornar a América Saudável Novamente”, em português).
O aviso deverá aparecer em local visível, com fonte igual ou maior que outros textos obrigatórios da embalagem. Se aprovado, o descumprimento da regra poderá render multas de até US$ 50 mil por dia por produto.
Empresas como PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola e Walmart chegaram a enviar uma carta aos legisladores pedindo o veto do projeto, alegando que os alertas podem confundir consumidores e elevar os custos dos produtos.
Impacto na saúde
Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam possíveis relações entre o consumo excessivo de aditivos artificiais e problemas como alergias, hiperatividade infantil, inflamações intestinais e alterações imunológicas.
No Brasil, a Anvisa já exige desde 2022 selos frontais para alimentos com excesso de açúcar, sódio ou gorduras saturadas.
Confira a lista de alimentos e produtos industrializados que devem ser afetados:
Balas e confeitos coloridos;
Skittles;
M&Ms;
Sour Patch Kids;
Cereais matinais açucarados;
Froot Loops;
Lucky Charms;
Trix;
Salgadinhos e snacks ultraprocessados;
Doritos;
Cheetos;
Takis;
Refrigerantes e bebidas com açúcar;
Mountain Dew;
Gatorade com corantes artificiais;
Sodas cítricas com BVO (óleo vegetal bromado);
Pães industrializados;
Wonder Bread;
Pillsbury Toaster Strudel da General Mills;
Little Bites Chocolate Chip Muffins da Entenmann’s;
Pepperidge Farms da Campbell’s;
Sara Lee.
