Alimentos podem receber selo de 'não recomendado para consumo' no Texas

Alimentos como Doritos, M&M’s’, Skittles e Froot loops podem ser classificados como "não recomendados para consumo humano" - (crédito: Wikimedia Commons)

No estado do Texas, nos Estados Unidos, legisladores discutem como mudar a forma como alimentos ultraprocessados são vendidos. A proposta, aprovada no Senado estadual, determina que na embalagem de produtos como Doritos, M&M’s’ e Skittles tenha um selo informando que contém ingredientes classificados como “não recomendados para consumo humano”. A medida, aprovada aguarda a sanção do governador Greg Abbott e está prevista para entrar em vigor a partir de 2027.

A iniciativa foi tomada pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., dentro da campanha “Make America Healthy Again” (“Tornar a América Saudável Novamente”, em português).

O aviso deverá aparecer em local visível, com fonte igual ou maior que outros textos obrigatórios da embalagem. Se aprovado, o descumprimento da regra poderá render multas de até US$ 50 mil por dia por produto.

Empresas como PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola e Walmart chegaram a enviar uma carta aos legisladores pedindo o veto do projeto, alegando que os alertas podem confundir consumidores e elevar os custos dos produtos.

Impacto na saúde

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam possíveis relações entre o consumo excessivo de aditivos artificiais e problemas como alergias, hiperatividade infantil, inflamações intestinais e alterações imunológicas.

No Brasil, a Anvisa já exige desde 2022 selos frontais para alimentos com excesso de açúcar, sódio ou gorduras saturadas.

Confira a lista de alimentos e produtos industrializados que devem ser afetados:

Balas e confeitos coloridos;

Skittles;

M&Ms;

Sour Patch Kids;

Cereais matinais açucarados;

Froot Loops;

Lucky Charms;

Trix;

Salgadinhos e snacks ultraprocessados;

Doritos;

Cheetos;

Takis;

Refrigerantes e bebidas com açúcar;

Mountain Dew;

Gatorade com corantes artificiais;

Sodas cítricas com BVO (óleo vegetal bromado);

Pães industrializados;

Wonder Bread;

Pillsbury Toaster Strudel da General Mills;

Little Bites Chocolate Chip Muffins da Entenmann’s;

Pepperidge Farms da Campbell’s;

Sara Lee.

