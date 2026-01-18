Reciclando o Futuro oferece implante gratuito de DIU

O Instituto Reciclando O Futuro está com 40 vagas disponíveis para mulheres que queiram colocar um Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre como método contraceptivo. As interessadas devem se candidatar por meio de inscrição no portal www.reciclandoofuturo.com.br. Depois disso,elas passam por uma entrevista com profissionais da área de saúde para verificar se preenchem os pré-requisitos necessários para o implante do material.



“O objetivo é atender com mais celeridade e cada vez mais mulheres que precisam do DIU de cobre, mas não têm condições financeiras para pagar pelo procedimento. Comisso, elas podem fazer um planejamento familiar mais duradouro e consciente”, destaca a fundadora do instituto, Renata Daguiar.



Como nome DIU Social, o projeto é desenvolvido em uma clínica em Taguatinga Sul (DF), com mais de 500 atendimentos realizados no último ano.



As selecionadas passam por uma consulta inicial e um teste para garantir que não estejam grávidas antes da colocação do dispositivo, que é feita sob anestesia. A clínica também oferece a possibilidade de implantação gratuita para outros tipos de DIU, que podem ser adquiridos pelas pacientes.



“Nesse primeiro encontro, além de uma conversa bem aprofundada sobre o procedimento e as orientações que elas precisam saber, a gente faz um teste Beta HCG para descartar qualquer gestação”, explica a enfermeira responsável Ana Luiza Vicente da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO