Cientistas descobrem peça chave para envelhecimento humano

O avanço da medicina e da qualidade de vida nos últimos séculos permitiu aos seres humanos alcançarem idades cada vez mais avançadas. Durante a velhice ficamos mais suscetíveis a doenças e enfermidades como doenças crônicas, câncer, diabetes e Alzheimer. Pesquisadores da Vanderbilt University, em Nashville, nos Estados Unidos, têm buscado entender melhor essa relação entre idade e enfermidades.

Um artigo recente publicado na revista científica Nature Cell Biology trouxe algumas respostas sobre maneiras de romper o elo entre o envelhecimento e problemas de saúde. A pesquisa identificou como as células se adaptam de acordo com o envelhecimento, mostrando que elas remodelam ativamente o retículo endoplasmático (importantes estruturas subcelulares especializadas da célula). Essas células envelhecem por meio de um processo chamado RE-fagia, que direciona seletivamente subdomínios específicos do retículo endoplasmático para degradação.

A descoberta de que a RE-fagia está relacionada ao envelhecimento destaca esse processo como um possível alvo terapêutico para doenças crônicas relacionadas à idade, como enfermidades neurodegenerativas e metabólicas. Para tais descobertas, os pesquisadores utilizaram ferramentas genéticas e microscopia óptica e eletrônica avançadas, normalmente usadas para ver como o retículo endoplasmático é organizado dentro das células de vermes Caenorhabditis elegans vivos, que tem as características ideais para o estudo do envelhecimento.

A pesquisa foi feita pelo laboratório do professor e assistente de biologia celular e do desenvolvimento Kris Burkewitz. Para alcançar o objetivo do estudo, o laboratório estudou como as células se organizam nos compartimentos internos e como essas organelas podem influenciar a função celular, o metabolismo e até no risco de contrair as doenças.

O próximo passo do laboratório é continuar investigando as estruturas do retículo endoplasmático e o modo como elas podem acionar diferentes respostas metabólicas em escala celular. Por ser um dos principais controladores da organização de todos os compartimentos dentro da célula, será importante investigar como a remodelação durante o envelhecimento impacta a organização de outros componentes celulares.

"Alterações no RE ocorrem relativamente cedo no processo de envelhecimento", disse Burkewitz. "Uma das implicações mais interessantes disso é que ele pode ser um dos gatilhos para o que vem depois: disfunção e doença.", completou o cientista.

