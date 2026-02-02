InícioCiência e Saúde
ENVELHECIMENTO CELULAR

Cientistas descobrem peça chave para envelhecimento humano

Pesquisadores trazem novas respostas de como as células podem se adaptar ao processo de envelhecimento

Pesquisadores da Vanderbilt University, em Nashville, Estados Unidos, tem buscado em estudos entender melhor a relação entre envelhecimento e as doenças - (crédito: Sabine van Erp/Pixabay)
Pesquisadores da Vanderbilt University, em Nashville, Estados Unidos, tem buscado em estudos entender melhor a relação entre envelhecimento e as doenças - (crédito: Sabine van Erp/Pixabay)

O avanço da medicina e da qualidade de vida nos últimos séculos permitiu aos seres humanos alcançarem idades cada vez mais avançadas. Durante a velhice ficamos mais suscetíveis a doenças e enfermidades como doenças crônicas, câncer, diabetes e Alzheimer. Pesquisadores da Vanderbilt University, em Nashville, nos Estados Unidos, têm buscado entender melhor essa relação entre idade e enfermidades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Um artigo recente publicado na revista científica Nature Cell Biology trouxe algumas respostas sobre maneiras de romper o elo entre o envelhecimento e problemas de saúde. A pesquisa identificou como as células se adaptam de acordo com o envelhecimento, mostrando que elas remodelam ativamente o retículo endoplasmático (importantes estruturas subcelulares especializadas da célula). Essas células envelhecem por meio de um processo chamado RE-fagia, que direciona seletivamente subdomínios específicos do retículo endoplasmático para degradação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A descoberta de que a RE-fagia está relacionada ao envelhecimento destaca esse processo como um possível alvo terapêutico para doenças crônicas relacionadas à idade, como enfermidades neurodegenerativas e metabólicas. Para tais descobertas, os pesquisadores utilizaram ferramentas genéticas e microscopia óptica e eletrônica avançadas, normalmente usadas para ver como o retículo endoplasmático é organizado dentro das células de vermes Caenorhabditis elegans vivos, que tem as características ideais para o estudo do envelhecimento.

A pesquisa foi feita pelo laboratório do professor e assistente de biologia celular e do desenvolvimento Kris Burkewitz. Para alcançar o objetivo do estudo, o laboratório estudou como as células se organizam nos compartimentos internos e como essas organelas podem influenciar a função celular, o metabolismo e até no risco de contrair as doenças. 

O próximo passo do laboratório é continuar investigando as estruturas do retículo endoplasmático e o modo como elas podem acionar diferentes respostas metabólicas em escala celular. Por ser um dos principais controladores da organização de todos os compartimentos dentro da célula, será importante investigar como a remodelação durante o envelhecimento impacta a organização de outros componentes celulares.

 "Alterações no RE ocorrem relativamente cedo no processo de envelhecimento", disse Burkewitz. "Uma das implicações mais interessantes disso é que ele pode ser um dos gatilhos para o que vem depois: disfunção e doença.", completou o cientista.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 02/02/2026 17:29 / atualizado em 02/02/2026 17:29
SIGA
x