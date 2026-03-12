Terra está a salvo de asteroide, diz agência espacial

No que depender do asteroide 2024 YR4, a Terra não acabará tão cedo. A Agência Espacial Europeia (ESA) descartou o risco de o objeto atingir a Lua em 22 de dezembro de 2032, como se chegou a cogitar. Em um comunicado, a ESA destacou que novas observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb indicam que ele passará pelo satélite com segurança, a uma distância de mais de 20 mil quilômetros.

No ano passado, o asteroide de 60m de diâmetro capturou a atenção global. Por um breve período, tornou-se o astro mais perigoso descoberto nos últimos 20 anos. Embora um impacto direto com a Terra tenha sido descartado rapidamente, o 2024 YR4 desapareceu de vista com uma chance persistente de 4% de atingir a Lua daqui a seis anos.

À medida que o asteroide se afastava da Terra e desaparecia de vista no outono passado, acreditava-se que ele não seria visível novamente até 2028. Mas uma equipe internacional de astrônomos identificou duas oportunidades específicas, em fevereiro deste ano, nas quais acreditavam que o Webb poderia detectar o tênue ponto em um fundo esparso de estrelas cujas posições são muito bem conhecidas graças ao trabalho da missão Gaia da ESA.

O desafio era significativo: usar uma das máquinas mais complexas que a humanidade já construiu para rastrear um objeto quase invisível a milhões de quilômetros de distância — e então prever com precisão sua posição quase sete anos no futuro. O Webb foi projetado para estudar galáxias e outras vastas estruturas cósmicas a bilhões de anos-luz de distância. O campo de visão do telescópio é muito pequeno, e detectar um dos asteroides mais tênues já observados dentro dele exigiu uma precisão extraordinária.

Colaboração

O planejamento e a análise das observações foram coordenados por meio de uma colaboração entre o Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da ESA, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e a missão Webb. Apesar dos desafios, as observações foram um sucesso, garante a ESA. Ao comparar a posição de 2024 YR4 em relação às estrelas de fundo, a equipe conseguiu medir sua órbita com precisão suficiente para descartar um impacto lunar em 2032.

"A Lua está segura, 2024 YR4 não representa perigo, mas o trabalho continua", diz o comunicado europeu. "A equipe de Defesa Planetária do Programa de Segurança Espacial da ESA continua a detectar e rastrear objetos próximos da Terra para garantir que, se um perigo real surgir, não sejamos pegos de surpresa."



