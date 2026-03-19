O que acontece com seu corpo se você usar Ozempic sem precisar?

O uso indiscriminado do Ozempic expõe o corpo a efeitos colaterais que vão de desconfortos a condições potencialmente fatais - (crédito: Freepik)

A busca por um emagrecimento rápido transformou o Ozempic, um medicamento desenvolvido para tratar diabetes tipo 2, em um fenômeno popular. Contudo, seu uso por pessoas que não possuem indicação médica pode desencadear uma série de problemas de saúde graves, alterando o funcionamento de um corpo saudável de maneira perigosa e imprevisível.

O princípio ativo do remédio, a semaglutida, funciona imitando um hormônio intestinal que, entre outras funções, sinaliza saciedade ao cérebro e retarda o esvaziamento do estômago. Para um paciente com diabetes, isso ajuda no controle da glicemia e, como efeito secundário, na perda de peso. Em um organismo sem essa condição, a substância interfere em um sistema hormonal que já opera em equilíbrio.

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Essa interferência desnecessária força o corpo a lidar com um estímulo para o qual não está preparado. A sensação constante de saciedade, por exemplo, pode levar a uma drástica redução na ingestão de calorias e nutrientes essenciais, abrindo caminho para a desnutrição e deficiências vitamínicas, mesmo que a pessoa não perceba inicialmente.

Principais riscos do uso sem indicação

O uso indiscriminado do Ozempic expõe o corpo a efeitos colaterais que vão de desconfortos a condições potencialmente fatais. Os problemas não se limitam apenas ao período de uso do medicamento, podendo deixar sequelas.

Pancreatite aguda: uma inflamação súbita e severa do pâncreas, que causa dor abdominal intensa e pode exigir hospitalização imediata. Em casos graves, a condição pode ser fatal.

Complicações gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia e constipação são os efeitos mais relatados. Quando persistentes, podem levar à desidratação e a desequilíbrios que afetam a função renal.

Obstrução intestinal: em situações mais raras, o retardo no esvaziamento gástrico pode evoluir para um quadro de íleo paralítico, uma condição em que os movimentos intestinais param, causando um bloqueio grave.

Perda de massa muscular: o emagrecimento acelerado promovido pelo remédio frequentemente inclui a perda de massa magra, e não apenas de gordura. Isso compromete o metabolismo e a força física.

Além dos riscos físicos, há o chamado "rosto de Ozempic", termo popularizado em redes sociais para descrever a aparência flácida e envelhecida no rosto causada pela perda rápida de gordura facial. É importante reforçar que, após a interrupção do uso, o peso perdido costuma ser recuperado, muitas vezes de forma rápida, gerando um frustrante efeito sanfona.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.