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"Crânio de dinossauro" em Marte chama atenção em imagem da Nasa

Registro feito pela sonda Perseverance intrigou cientistas ao mostrar formação rochosa na cratera Jezero

Formação rochosa foi registrada na cratera Jezero, região que já teve água em Marte - (crédito: Pexels)
Formação rochosa foi registrada na cratera Jezero, região que já teve água em Marte - (crédito: Pexels)

A Perseverance, o robô explorador enviado pela Nasa para Marte, registrou a imagem curiosa de uma formação rochosa que lembra o formato de um crânio de dinossauro. O registro foi feito em 18 de abril durante a exploração da superfície marciana.

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A rocha foi identificada na cratera Jezero, região que já abrigou água no passado e hoje é considerada uma das mais importantes para estudos da NASA sobre a possibilidade de vida antiga no planeta.

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Rocha em Marte
Rover Perseverance em Marte — Imagem da Semana da NASA mostra rocha na superfície do planeta (foto: Reprodução/NASA)

Apesar da semelhança com um fóssil, a explicação é científica. O formato incomum é resultado de processos naturais e do fenômeno chamado pareidolia, quando o cérebro humano interpreta formas aleatórias como figuras conhecidas.

A agência espacial reforça que não existe evidência de dinossauros ou de vida em Marte. A missão da Perseverance segue focada em investigar sinais microscópicos de vida antiga e entender a formação geológica do planeta.

Desde que pousou em 2021, a sonda tem coletado imagens e dados que ajudam cientistas a reconstruir o passado de Marte, incluindo a existência de água e as condições ambientais do planeta ao longo do tempo.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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  • Rocha em Marte
    Rocha em Marte Foto: Reprodução/NASA
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    Rocha em Marte Foto: Reprodução/NASA
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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 24/04/2026 16:03
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