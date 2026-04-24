"Crânio de dinossauro" em Marte chama atenção em imagem da Nasa

Formação rochosa foi registrada na cratera Jezero, região que já teve água em Marte - (crédito: Pexels)

A Perseverance, o robô explorador enviado pela Nasa para Marte, registrou a imagem curiosa de uma formação rochosa que lembra o formato de um crânio de dinossauro. O registro foi feito em 18 de abril durante a exploração da superfície marciana.

A rocha foi identificada na cratera Jezero, região que já abrigou água no passado e hoje é considerada uma das mais importantes para estudos da NASA sobre a possibilidade de vida antiga no planeta.

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Rover Perseverance em Marte — Imagem da Semana da NASA mostra rocha na superfície do planeta (foto: Reprodução/NASA)

Apesar da semelhança com um fóssil, a explicação é científica. O formato incomum é resultado de processos naturais e do fenômeno chamado pareidolia, quando o cérebro humano interpreta formas aleatórias como figuras conhecidas.

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A agência espacial reforça que não existe evidência de dinossauros ou de vida em Marte. A missão da Perseverance segue focada em investigar sinais microscópicos de vida antiga e entender a formação geológica do planeta.

Desde que pousou em 2021, a sonda tem coletado imagens e dados que ajudam cientistas a reconstruir o passado de Marte, incluindo a existência de água e as condições ambientais do planeta ao longo do tempo.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes



