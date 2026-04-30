Suco natural ganha destaque por potencial contra câncer e envelhecimento

Uma bebida simples, preparada a partir de um vegetal comum na alimentação, tem despertado o interesse da ciência por seus potenciais benefícios na prevenção de doenças e no cuidado com a pele. O suco de repolho vem sendo estudado por conter compostos naturais que contribuem para a proteção celular e auxiliar no combate ao envelhecimento.

Estudos conduzidos por equipes do Instituto Curie em parceria com o Inserm, publicados ao longo dos últimos anos em pesquisas sobre câncer e nutrição, investigaram o papel de vegetais crucíferos na proteção do intestino. Os trabalhos, liderados por grupos de pesquisa em biologia celular e oncologia dessas instituições, indicam que compostos liberados durante a digestão ajudam a reforçar barreiras naturais do organismo e a reduzir processos associados ao desenvolvimento de tumores.

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Uma pesquisa desenvolvida pela cientista Márcia Janiele Lima na Universidade Federal de Campina Grande, analisou em estudos experimentais da área de alimentos funcionais os efeitos anti-inflamatórios do repolho. O trabalho observou melhora em processos de cicatrização e destacou que os compostos antioxidantes presentes no vegetal ajudam na prevenção de doenças degenerativas.

Esses efeitos estão relacionados à presença de substâncias como ácido p-cumárico, rutina e antocianinas, que atuam como antioxidantes naturais. Esses compostos ajudam a neutralizar radicais livres, moléculas instáveis que danificam células e estão associadas ao desenvolvimento de câncer e ao envelhecimento precoce.

A saúde da pele também tem sido objeto de investigação científica. Pesquisas de caracterização conduzidas por cientistas da Universidade Federal de Sergipe, com análises laboratoriais, confirmaram que o repolho roxo apresenta concentração de compostos fenólicos e antocianinas. Esses fitoquímicos são reconhecidos por ação antioxidante, atuando na proteção celular e na redução dos efeitos do estresse oxidativo, processo associado ao envelhecimento cutâneo e à perda de vitalidade da pele.

Além disso, o repolho é fonte de vitaminas essenciais, como A e C, que desempenham papel na síntese de colágeno, proteína responsável por manter a firmeza, a elasticidade e a regeneração dos tecidos cutâneos.

A nutricionista Ana Clara Coelho destaca que, embora os resultados dos estudos sejam promissores, o consumo do repolho deve estar inserido em uma alimentação equilibrada. Os benefícios observados fazem parte de um conjunto de hábitos saudáveis e não funcionam como solução isolada.

Formas de consumo:

Para incluir o alimento no dia a dia, o preparo em forma de suco tem sido uma das opções mais utilizadas. Ana sugere combinações como o repolho roxo com limão e gengibre, criando uma bebida rica em antioxidantes; repolho com maçã e hortelã, que suaviza o sabor e facilita o consumo; ou ainda repolho com cenoura e laranja, aumentando o teor de vitaminas e dando um sabor naturalmente adocicado.

Essas variações com o repolho podem ser incorporadas de maneira prática e saborosa à rotina alimentar, sendo possível preparar porções e mantê-las congeladas. O suco, por exemplo, pode ser armazenado por até 30 dias, enquanto o repolho cru inteiro pode permanecer no congelador por até 12 meses, desde que acondicionado corretamente. Essa estratégia facilita o consumo regular e garante maior aproveitamento dos benefícios nutricionais do vegetal.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite