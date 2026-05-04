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CORPO HUMANO

Coceira nos pés: o erro de avaliação que esconde doenças graves

Sintoma pode estar ligado a alergias, micoses e até problemas circulatórios; saiba quando procurar ajuda médica

Na maioria dos casos de coceira nos pés, o ideal é procurar um dermatologista - (crédito: divulgação)
Na maioria dos casos de coceira nos pés, o ideal é procurar um dermatologista - (crédito: divulgação)

Sentir coceiras nos pés a todo instante pode ser um indicativo de que a saúde do corpo não está em dia. Essa coceira constante, geralmente está associada a doenças como micose, alergias e outros tipos de inflamação na pele.

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Em entrevista ao Correio, a dermatologista Nádia Aires, do Hospital Sírio Libanês em Brasília, explica que além das coceiras constantes, rachaduras, descamação nas plantas dos pés e maus cheiros podem ser alguns indicativos de micose. Já no caso das alergias, a especialista explica que junto das coceiras, podem surgir áreas avermelhadas e ressecadas nos pés.

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“Outras doenças de pele, como psoríase por exemplo, também podem afetar as plantas dos pés causando descamação importante, espessamento da pele e fissuras”, explica a dermatologista sobre uma das causas de coceira.

Em alguns casos, essa coceira nos pés pode significar algo mais grave, como problemas circulatórios. Nádia Aires alerta que é preciso ficar atento a alguns sinais de alerta como: lesões na pele associadas a coceira persistente, dores repentinas, inchaços, surgimento de lesões nas unhas, aumento de tamanho ou quantidade das lesões na pele. Em casos como esses, o ideal é procurar a orientação de um dermatologista.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

 

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 04/05/2026 15:00
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