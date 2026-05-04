Coceira nos pés: o erro de avaliação que esconde doenças graves

Sentir coceiras nos pés a todo instante pode ser um indicativo de que a saúde do corpo não está em dia. Essa coceira constante, geralmente está associada a doenças como micose, alergias e outros tipos de inflamação na pele.
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Em entrevista ao Correio, a dermatologista Nádia Aires, do Hospital Sírio Libanês em Brasília, explica que além das coceiras constantes, rachaduras, descamação nas plantas dos pés e maus cheiros podem ser alguns indicativos de micose. Já no caso das alergias, a especialista explica que junto das coceiras, podem surgir áreas avermelhadas e ressecadas nos pés.
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“Outras doenças de pele, como psoríase por exemplo, também podem afetar as plantas dos pés causando descamação importante, espessamento da pele e fissuras”, explica a dermatologista sobre uma das causas de coceira.
Em alguns casos, essa coceira nos pés pode significar algo mais grave, como problemas circulatórios. Nádia Aires alerta que é preciso ficar atento a alguns sinais de alerta como: lesões na pele associadas a coceira persistente, dores repentinas, inchaços, surgimento de lesões nas unhas, aumento de tamanho ou quantidade das lesões na pele. Em casos como esses, o ideal é procurar a orientação de um dermatologista.
* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
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