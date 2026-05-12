Estudo propõe mudar nome da síndrome dos ovários policísticos

O termo "síndrome dos ovários policísticos" é considerado impreciso por sugerir apenas a presença de cistos ovarianos, o que não ocorre em todos os casos - (crédito: EdiCase)

A revista científica The Lancet publicou, nesta terça-feira (12/5), um estudo internacional que propõe a mudança do nome da síndrome dos ovários policísticos (SOP) para síndrome metabólica poliendócrina dos ovários (SMPO). A alteração visa a representar de forma mais precisa os aspectos hormonais e metabólicos da condição, que afeta uma em cada oito mulheres no mundo.

Segundo os pesquisadores, o termo “síndrome dos ovários policísticos” é considerado impreciso por sugerir apenas a presença de cistos ovarianos, o que não ocorre em todos os casos. O nome atual também deixaria de refletir características importantes da doença, como alterações hormonais, metabólicas e reprodutivas, além de contribuir para diagnósticos tardios, atendimento fragmentado e estigmas relacionados à condição.

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O processo de definição do novo nome envolveu um consenso internacional inédito, com participação de 56 organizações acadêmicas, clínicas e de pacientes. De acordo com o estudo, mais de 14 mil pessoas, entre pacientes e profissionais de saúde de diferentes regiões do mundo, participaram de pesquisas e consultas ao longo do processo.

Os especialistas afirmam que os termos “metabólica”, “poliendócrina” e “ovários” foram escolhidos para refletir a fisiopatologia multissistêmica da condição, ou seja, mostrar que a síndrome afeta diferentes sistemas do corpo, como os hormônios, o metabolismo e os ovários, e não apenas a presença de cistos ovarianos. A mudança também retira a referência aos “cistos”, considerada cientificamente inadequada para descrever a condição.

Ainda segundo os autores, uma estratégia global de implementação já está em andamento. O plano prevê um período de transição, ações de educação para profissionais e pacientes e adaptação dos sistemas de saúde e classificações médicas ao novo nome.