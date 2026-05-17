O que acontece com o cérebro nas últimas horas do domingo

Segundo a psicóloga Marília Vav, o peso do domingo é um sentimento compartilhado por conta da antecipação das obrigações e da pressão social - (crédito: Reprodução)

Sabe aquela sensação que muita gente diz que bate nas horas finais do domingo? O dia ainda nem acabou, mas a cabeça já começa a lembrar da segunda-feira, dos compromissos, mensagens, reuniões, provas e da rotina inteira voltando de uma vez. Para muita gente, esse sentimento é mais comum do que parece. O domingo à noite, muitas vezes, vem acompanhado de uma sensação estranha de que o descanso terminou cedo demais.

Nas redes sociais, esse sentimento já virou meme há tempos. Frases como “certeza que a depressão foi descoberta em um domingo à noite” ou "domingo com 'd' de depressão" circulam entre os virais junto de montagens e piadas que retratam uma espécie de “angústia coletiva”.

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Essa emoção ganhou até nome, “Sunday Scaries”, algo traduzido como “os sustos de domingo”, usado para definir a ansiedade e o desconforto emocional que aparecem nas últimas horas do fim de semana diante da antecipação dos novos dias úteis.

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Apesar de ter se popularizado recentemente na internet, especialistas explicam que o fenômeno existe há muito tempo. O que mudou foi a quantidade de pessoas falando sobre ele ao mesmo tempo.

Marília Vav, mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, explica que, quando um sentimento passa a atingir muitas pessoas em um mesmo contexto, é importante olhar não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade em que ele está inserido.

"O fim de semana costuma funcionar como uma pausa das obrigações e cobranças do cotidiano. Quando o domingo começa a terminar, o cérebro passa a antecipar os problemas da semana antes mesmo que eles aconteçam", explica a psicóloga.

Marília comenta que boa parte da população vive hoje uma relação desgastante com o trabalho e com a produtividade. "Muitas pessoas não se identificam com o que fazem, enfrentam ambientes difíceis, jornadas pesadas ou não se sentem valorizadas. Nesse cenário, a volta da rotina deixa de ser apenas um compromisso e passa a ser sentida como um peso emocional."

Para a especialista, sintomas como ansiedade, tristeza, irritação e até crises de pânico podem ser sinais de um desequilíbrio maior entre a vida pessoal e as exigências sociais.

Isso também ajuda a explicar por que tanta gente sente dificuldade até para descansar no domingo. Mesmo fora do expediente, muitas pessoas continuam conectadas ao trabalho pelo celular, pensando em tarefas pendentes ou vivendo em estado constante de alerta.

Os efeitos podem aparecer de várias formas. Há quem tenha insônia, dores no corpo, irritação ou sensação de cansaço antes mesmo da semana começar. Em alguns casos, a ansiedade passa a afetar relações familiares, momentos de lazer e até a saúde física.

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Marília acredita que compartilhar esses sentimentos pode ajudar as pessoas a perceberem que não estão sozinhas. "Conversar sobre o assunto fortalece vínculos, cria identificação e ajuda a transformar um sofrimento individual em reflexão coletiva sobre saúde mental e qualidade de vida", completa a mestre em Psicologia Clínica e Cultura.

Segundo a profissional, o problema merece atenção quando começa a impactar sono, rotina e saúde mental.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca