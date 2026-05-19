Bets viram desafio de saúde pública e Fiocruz amplia capacitação no SUS

André Guerreiro, coordenador do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Fiocruz Brasília - (crédito: CB/D.A Press)

O avanço das apostas online no Brasil e os impactos das bets na saúde mental foram tema do episódio do podcast do Correio dessa segunda-feira (18/5) com o pesquisador André Guerreiro, coordenador do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Fiocruz Brasília. Durante a conversa, ele explicou como o crescimento da dependência em jogos levou a instituição e o Ministério da Saúde a ampliarem a capacitação de profissionais do SUS para atender esse público.

“O Ministério da Saúde tem visto a grande incidência de pessoas que procuram as unidades básicas de saúde e os CAPS por consequências relacionadas aos jogos de apostas”, afirmou.

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O curso é gratuito, online e voltado para profissionais da atenção primária e da rede de atenção psicossocial, prioritariamente CAPS e APS. A formação tem 45 horas e oferece, inicialmente, 20 mil vagas. Até agora, quase 18 mil já foram preenchidas. As inscrições são feitas pelo site da Fiocruz.

“Não é para julgar, é para acolher”

Durante o podcast, André Guerreiro explicou que um dos principais focos da capacitação é ensinar profissionais a acolher pessoas em sofrimento sem julgamento.

“Não tem ninguém ali para punir ninguém. A pessoa precisa ser acolhida no momento em que procura ajuda”, disse.

Segundo ele, o curso aborda desde a história das apostas até técnicas de diagnóstico, acolhimento e encaminhamento para atendimento especializado.

Além de psicólogos, médicos e enfermeiros, o treinamento também é aberto para assistentes sociais e outros trabalhadores da rede de saúde. “A pessoa que trabalha na portaria também pode fazer. A preocupação não é ser algo elitista, mas que toda a equipe dê suporte para essa pessoa”, destacou.

Copa do Mundo preocupa especialistas

A proximidade da Copa do Mundo FIFA também preocupa especialistas por causa do potencial aumento nas apostas esportivas.

“A expectativa é de crescimento. O que Fiocruz, Ministério da Saúde, estados e municípios estão fazendo é se preparar para o que a sociedade já está vivendo”, afirmou. O pesquisador ressaltou ainda que o governo trabalha em ações paralelas, como plataformas de autoexclusão para apostadores.

Plataforma permite bloquear o próprio CPF

Uma das ferramentas citadas no podcast é a plataforma de autoexclusão disponível pelo GOV.BR. Nela, o usuário pode bloquear o próprio CPF para impedir apostas em plataformas regulamentadas.

Segundo André Guerreiro, o sistema também permite fazer um autodiagnóstico e buscar apoio psicológico.

“A pessoa responde perguntas e consegue entender se há sinais de dependência. Caso precise, ela é encaminhada para suporte profissional”, explicou.

Isolamento e dívidas estão entre os sinais de alerta

Entre os principais sinais de dependência, o pesquisador cita isolamento social, ansiedade, nervosismo e problemas financeiros.

“Muitas vezes a pessoa era sociável e começa a ficar reclusa. Também aparecem sintomas como insônia, hipertensão e endividamento”, afirmou.

Ele alerta que o problema pode atingir toda a família e, em casos extremos, levar a tentativas de autoextermínio. “A angústia fica tão grande que a pessoa não vê saída”, disse.

“Hoje o jogo cabe no celular”

Para Guerreiro, a principal diferença entre as apostas atuais e os jogos tradicionais está na facilidade de acesso.

“Hoje você tem tudo no celular e na privacidade da tela. Com poucos toques, consegue jogar a qualquer momento”, afirmou. Segundo ele, a combinação entre tecnologia, estímulos visuais e facilidade de acesso aumentou a escala do problema.

“Antigamente, a pessoa precisava ir até um bingo. Hoje o acesso é imediato”.

Debate já chegou à OMS

A questão das apostas online também entrou na agenda internacional de saúde pública. De acordo com Guerreiro, o tema foi debatido recentemente na Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra.

“Esse mundo digital das apostas está na agenda do Ministério da Saúde de forma pesada e importante”, afirmou.

Ele destacou ainda que o Brasil acompanha experiências internacionais para discutir formas de prevenção, acolhimento e regulação do setor.