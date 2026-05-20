Estudo brasileiro detecta microplásticos no fundo do Atlântico Sul

Um estudo publicado nesta quarta-feira (20/5) na Agência FASESP, conduzido por cientistas do Universidade de São Paulo (USP), revelou que microplásticos e poluentes químicos persistentes já estão presentes em regiões profundas do oceano Atlântico Sul, na Bacia de Santos, a cerca de 140 quilômetros da costa brasileira. A pesquisa analisou sedimentos, peixes e invertebrados coletados entre 400 e 1.500 metros de profundidade e identificou sinais de contaminação em um dos ambientes mais remotos do país.

O trabalho desenvolvido por meio do Instituto Oceanográfico (IO-USP), em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, foi publicado na revista científica Marine Pollution Bulletin. Segundo os pesquisadores, o estudo amplia o entendimento sobre como resíduos produzidos pela atividade humana conseguem alcançar áreas consideradas de difícil acesso e altamente preservadas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pesquisa apontou a presença de microplásticos e de poluentes orgânicos persistentes, conhecidos como POPs, substâncias químicas que permanecem no ambiente por longos períodos e podem causar impactos à fauna marinha.

Entre os compostos identificados estão os PCBs, que foram encontrados nos sedimentos do fundo do mar e também em peixes analisados pelos cientistas e o PBDEs, aplicados como retardantes de chama em produtos industriais, aparecendo apenas nos organismos marinhos.

Leia mais: Cientistas brasileiras acham nova forma de vida em vulcão na Antártida

As amostras incluíram espécies de peixes de profundidade, como Parasudis truculenta, Hoplostethus occidentalis, Coelorinchus marinii e Neoscopelus macrolepidotus. O material foi coletado em 2019, durante expedições realizadas pelo navio oceanográfico Alpha Crucis da USP.

Além dos contaminantes químicos, a pesquisa analisou a presença de microplásticos em invertebrados marinhos. Das nove espécies avaliadas, três apresentaram partículas plásticas no sistema digestório.

O caso mais preocupante foi o do pepino-do-mar Deima validum, animal que vive no fundo oceânico e se alimenta de matéria orgânica acumulada nos sedimentos. Os pesquisadores encontraram fibras de materiais como poliamida, poliestireno e poliacrilonitrila, frequentemente usados pela indústria têxtil e na fabricação de plásticos resistentes.

Parte desses resíduos pode estar associada à atividade offshore na região da Bacia de Santos, onde plataformas de exploração de petróleo operam atualmente.

Leia mais: Como os dentes revelam mudanças hormonais no corpo feminino

Para evitar interferências nos resultados, os cientistas adotaram protocolos rigorosos contra contaminação das amostras durante as análises laboratoriais. O controle incluiu o uso de equipamentos sem fibras sintéticas e monitoramento do ar e das superfícies do ambiente de pesquisa.

Os autores destacam que este é um levantamento inicial e que novos estudos serão necessários para entender os impactos desses poluentes sobre a biodiversidade marinha profunda. Apesar da distância da costa, os resultados reforçam que o oceano profundo não está isolado das ações humanas.

“Esse é mais um passo para entendermos a ocorrência desses poluentes no mar profundo do Brasil. O maior desafio, porém, é determinar a origem dos compostos, já que tanto microplásticos quanto POPs são transportados na atmosfera, e como eles impactam a fauna de profundidade”, conta Gabriel Stefanelli-Silva, primeiro autor do estudo à Agência Fapesp.

De acordo com os pesquisadores, o alto custo e a dificuldade de acesso ao mar profundo tornam o monitoramento limitado, mas essencial para compreender os efeitos da poluição nos ecossistemas oceânicos brasileiros.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer