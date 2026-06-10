Maio foi o segundo mais quente já registrado no planeta, diz Copernicus

A Europa teve o sétimo maio mais quente da série histórica e a terceira primavera mais quente já registrada - (crédito: Andreas Solaro/AFP)

O mês de maio de 2026 foi o segundo mais quente já registrado no planeta, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10/5) pelo observatório europeu Copernicus. O levantamento mostra que o calor persistiu em diversas regiões do mundo, acompanhado por temperaturas recordes nos oceanos, redução da cobertura de gelo marinho e agravamento das condições de seca em vários continentes.

Na Europa, o cenário foi marcado por temperaturas muito acima da média. O continente teve o sétimo maio mais quente da série histórica e a terceira primavera mais quente já registrada. O destaque foi uma onda de calor considerada incomum para a época do ano, que atingiu a Europa Ocidental nos últimos dias de maio.

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Os oceanos também apresentaram temperaturas elevadas. A superfície do mar nas áreas fora das regiões polares registrou a segunda maior temperatura já observada para o mês de maio. As anomalias mais intensas ocorreram no Pacífico tropical, onde os valores ficaram excepcionalmente altos.

Nos polos, a cobertura de gelo marinho continuou abaixo dos níveis considerados normais. No Ártico, a extensão do gelo foi a quarta menor já registrada para maio. As maiores reduções foram observadas no norte do Mar de Barents e nas áreas próximas a Svalbard.

Na Antártida, a situação também foi preocupante. A extensão do gelo marinho ficou entre as menores já registradas para o período, ocupando a sétima posição na série histórica. O Mar de Bellingshausen concentrou os maiores déficits de gelo em relação à média.

Além do calor, o relatório destaca a falta de chuvas em diversas partes do mundo. Grandes áreas da Europa Ocidental, Central e Oriental enfrentaram condições mais secas do que o normal, favorecidas pela persistência de sistemas de alta pressão e pelas temperaturas elevadas. Como resultado, os níveis dos rios ficaram abaixo da média em grande parte dessas regiões.

O quadro de seca também atingiu outras áreas do planeta, incluindo a região central dos Estados Unidos, amplas áreas da Ásia Central, Madagascar, o sudoeste da Austrália e grande parte da América do Sul.