IA na cosmologia: o atalho para nova física e seu risco oculto

A inteligência artificial é uma ferramenta comum na cosmologia para analisar o universo. No entanto, testar teorias além do modelo padrão, conhecido como ACDM, continua sendo um processo de alto custo computacional.
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Um estudo publicado no Journal of Cosmology and and Astroparticle Physics (JCAP) explora como o aprendizado por transferência, uma técnica de aprendizado de máquina, pode reduzir drasticamente esse custo. A pesquisa também revela um risco: sistemas de IA podem se tornar excessivamente dependentes do que já sabem.
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Embora o modelo ACDM descreva com sucesso muitas propriedades do Universo, os físicos sabem que ele é provavelmente incompleto. Observações sugerem que fenômenos como neutrinos massivos ou gravidade modificada podem apontar para uma nova física. Testar essas alternativas exige um número enorme de simulações, o que demanda imensos recursos computacionais.
Um atalho para o aprendizado
O estudo investiga se o aprendizado por transferência, no qual a IA reutiliza conhecimento para acelerar a aprendizagem em novas tarefas, torna o processo mais eficiente. Pesquisadores primeiro treinaram uma rede neural em simulações do modelo ACDM e depois a adaptaram para modelos cosmológicos mais complexos.
“É basicamente um atalho”, explica Adrian Bayer, cosmólogo do Flatiron Institute e da Universidade de Princeton, coautor do estudo. A equipe usa primeiro simulações mais simples e baratas para dar à IA uma base de conhecimento antes de avançar para os modelos mais complexos.
A ideia se assemelha a estudar um assunto difícil lendo um livro introdutório antes de se aprofundar. De acordo com os resultados, a abordagem pode reduzir em mais de 10 vezes o número de simulações dispendiosas necessárias.
O risco da transferência negativa
A pesquisa também revelou um fenômeno conhecido como transferência negativa. Isso acontece quando o conhecimento prévio da IA leva a interpretações erradas, dificultando o reconhecimento de efeitos genuinamente novos.
Algo semelhante ocorre quando os efeitos de uma nova física se parecem muito com padrões já associados ao modelo padrão. A IA tende a usar categorias que já aprendeu, o que torna mais difícil identificar a novidade.
Os pesquisadores observaram esse comportamento em simulações envolvendo neutrinos massivos. Certos efeitos produzidos pela massa do neutrino se assemelham a variações de um parâmetro do ACDM, conhecido como lambda 8. Como resultado, a rede pré-treinada teve dificuldade para distinguir os dois efeitos.
“A transferência negativa não é aleatória. Ela é impulsionada por degenerescências físicas subjacentes no modelo”, afirma Veena Krishnaraj, primeira autora do artigo. Isso significa que diferentes parâmetros físicos podem produzir efeitos observáveis muito semelhantes.
O trabalho destaca o potencial e os riscos de aplicar estratégias de “modelo fundamental” à física. Por ora, o método foi testado em simulações, preparando o terreno para sua aplicação em dados observacionais de futuros levantamentos cosmológicos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.