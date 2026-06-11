Nova tecnologia usa "digital" do artista para identificar obras de arte

Nova técnica usa análise de textura microscópica para autenticar obras de arte e combater falsificações - (crédito: Flow)

Uma nova técnica não invasiva pode distinguir obras de arte autênticas de falsificações. O método, apresentado em um estudo na revista científica Surface Topography: Metrology and Properties, oferece uma vantagem para museus, colecionadores e casas de leilão no combate à fraude.

Desenvolvida na Université Polytechnique Hauts-de-France, a pesquisa analisa a textura microscópica de uma pintura. Imagens de alta resolução são convertidas em mapas tridimensionais, permitindo a medição da aspereza da superfície por meio de dimensões fractais.

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Essa análise captura padrões sutis criados pelas pinceladas, que funcionam como uma assinatura morfológica única do artista.

Testes com obras de Van Gogh

Pesquisadores usaram o método em obras atribuídas a Vincent van Gogh e conseguiram distinguir pinturas autênticas de falsificações conhecidas. A falsificação de Os Lavradores foi identificada como um caso atípico, enquanto a obra Pôr do Sol em Montmajour mostrou similaridade com outros trabalhos do pintor.

A abordagem também separou as assinaturas estilísticas de Van Gogh e do pintor do século XVII David Klöcker Ehrenstrahl, demonstrando seu potencial.

A falsificação de arte é um problema crescente. A autenticação tradicional depende da opinião de especialistas, pesquisa histórica e análise de pigmentos, processos que exigem muitos recursos e podem ser inconclusivos. A nova tecnologia pode fortalecer esse processo, principalmente quando combinada com exames químicos.

Uma investigação recente, relatada pelo jornal The Guardian, revelou que IA identificou até 40 obras de arte falsificadas, incluindo peças atribuídas a Monet e Renoir, vendidas em grandes marketplaces on-line. Ferramentas científicas ajudam especialistas a tomar decisões mais informadas.

François Berkmans, pesquisador principal do estudo, afirma que a análise fractal fornece uma impressão digital mensurável da pincelada. “Essa abordagem não substituirá a expertise tradicional, mas a fortalece significativamente. Nossos resultados mostram que nossa técnica pode identificar claramente artistas genuínos e detectar com segurança falsificações conhecidas”, disse.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.