Cuidado desde cedo

"Pessoas com histórico familiar de hipertensão arterial precisam, de fato, ter uma atenção especial desde cedo. Isso porque existe uma importante influência genética no desenvolvimento da pressão alta. Quem tem pai, mãe ou outros familiares próximos hipertensos apresenta um risco maior de desenvolver a condição ao longo da vida. Por isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis desde a infância. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente e evitar o excesso de peso são medidas que ajudam a reduzir esse risco. Além disso, hábitos construídos na infância tendem a ser mantidos com mais facilidade na vida adulta. É muito diferente para uma pessoa que cresceu praticando atividades físicas regularmente e outra que passou a infância e a adolescência sedentária. Quando alguém tenta iniciar uma rotina de exercícios apenas aos 25, 30 ou 40 anos, geralmente encontra mais dificuldade para manter essa prática. Já quem desenvolveu esse hábito desde cedo costuma incorporá-lo de forma mais natural ao seu estilo de vida."

Ernesto Joscelin, coordenador de hemodinâmica e líder de cardiologia do Hospital Brasília, da Rede Américas

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