Pelo menos para a atmosfera, Copa foi um "jogo sujo"

A festa dos torcedores britânicos que viajaram até Istambul para assistir ao título do Aston Villa na Europa League - (crédito: Andrej Isakovic/AFP)

A expansão para 48 equipes na Copa do Mundo de 2026 aumentou as emissões de gases de efeito estufa em mais de meio milhão de toneladas, chegando a cerca de 4,23 milhões de toneladas de carbono para todo o torneio. Dessas, 82% provém dos torcedores que viajaram para acompanhar os jogos, diz um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Para os autores, economistas ambientais, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) assumir parte dos custos de mitigação, recompensando os fãs com descontos por viagens menos poluentes.

Segundo os pesquisadores, no caso da Copa, se esse custo fosse repassado diretamente aos torcedores, o acréscimo médio seria de US$ 114 por ingresso de partida. A modelagem também mostrou que o acréscimo de gases de efeito estufa associado ao torneio foi 11% maior do que o registrado na edição anterior, de 2022.

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Junto às projeções para a Copa do Mundo de 2026, os pesquisadores analisaram dados relacionados à turnê europeia da banda britânica Coldplay em 2024, que vendeu 1,9 milhão de ingressos para 32 shows em dez cidades. Repassar os custos climáticos da turnê aos fãs adicionaria US$ 11 por admissão.

Iniciativas

O Coldplay se propôs a reduzir sua pegada de carbono por meio de iniciativas como sistemas de palco movidos a energia solar. No entanto, quase toda a mitigação climática da banda acabou vindo dos fãs. Pesquisadores estimam que cerca de 98% da redução de emissões da turnê se deveu à mudança voluntária dos fãs em seus hábitos de viagem.

De acordo com o estudo mais recente, os fãs reduziram suas emissões relacionadas a viagens em 48%, o que, combinado com outras medidas de baixo carbono, diminuiu quase pela metade (46%) as emissões totais em comparação com uma turnê convencional. A banda incentivou essa prática por meio de aplicativos dedicados que comparam opções de viagens com baixo teor de carbono aos shows, além de descontos em produtos para viagens ecológicas.

“Estratégias climáticas eficazes para megaeventos como a Copa do Mundo vão muito além da redução das emissões operacionais nos locais de competição, já que isso representa apenas uma fração da pegada de carbono total”, afirmou o autor correspondente, Shaun Larcom. “Como constatamos com a abordagem do Coldplay, a verdadeira sustentabilidade surge quando os organizadores influenciam o sistema mais amplo de comportamento dos fãs, desde o transporte e o trajeto até as decisões sobre a escala e o design de um evento.”



