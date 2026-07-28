Dinossauro que viveu há 210 milhões de anos é descoberto no Zimbábue

Um fóssil de dinossauro descoberto no Zimbábue oferece novas pistas sobre como esses animais se diversificaram e sugere que eles se espalharam por diferentes ecossistemas do sul da África, indicaram cientistas nesta terça-feira (28/7).

A descoberta da espécie Musango matusadonaensis se baseia em um esqueleto escavado em 2018 às margens do lago Kariba, no norte do Zimbábue. Ele é o quinto dinossauro identificado no país, segundo os cientistas.

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O exemplar viveu há cerca de 210 milhões de anos, quando os dinossauros começavam a se espalhar pelo planeta, mas ainda não haviam se tornado os animais terrestres dominantes, explicou a equipe internacional de paleontólogos responsável pela descoberta.

Diferentemente dos dinossauros de pescoço comprido que evoluíram milhões de anos depois, o Musango tinha uma constituição relativamente leve, media cerca de 4,5 m de comprimento e pesava aproximadamente 222 kg, o equivalente a um porco adulto.

"Até recentemente, acreditava-se que os dinossauros que viviam no sul da África eram, em grande parte, os mesmos", disse Paul Barrett, pesquisador do Museu de História Natural de Londres. Mas a descoberta sugere que a região era composta por vários ecossistemas, cada um deles lar de diferentes espécies de dinossauro. "Isso sugere que o que encontramos até agora é apenas a ponta do iceberg", indicou.

Os resultados obtidos pela equipe do pesquisador foram publicados na revista especializada Journal of Systematic Palaeontology.

O fóssil está entre os esqueletos de dinossauro mais completos dessa época encontrados no Zimbábue. Ele inclui ossos da coluna vertebral, costelas, braços, pernas e pés preservados.

Os pesquisadores estimam que o Musango tinha cerca de 8 anos e que ele estava quase totalmente desenvolvido quando morreu. Os ossos também mostraram que ele havia se recuperado de um ferimento grave ou infecção.

Em 2022, cientistas do Zimbábue descobriram os restos do dinossauro mais antigo da África, que habitou a Terra há cerca de 230 milhões de anos.