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FENÔMENO

Eclipse solar começa a ser visto na Europa; veja fotos

Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta

A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026 - (crédito: Thomas COEX / AFP )
A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026 - (crédito: Thomas COEX / AFP )

O eclipse solar total começou a ser observado nesta quarta-feira (12/8) em várias regiões da Europa. O fenômeno não poderá ser visto de nenhuma parte do Brasil, nem mesmo de forma parcial, mas o Observatório Nacional transmite o eclipse no Youtube.

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A ausência do eclipse solar nos céus brasileiros ocorre pelo seguinte motivo: a sombra da Lua estará voltada para o Hemisfério Norte, cobrindo uma faixa que passa por regiões da Rússia, Groenlândia, Islândia, Espanha e Portugal.

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  • A coroa solar brilha enquanto a Lua bloqueia totalmente o Sol durante a fase de totalidade do eclipse solar total, visto da lagoa costeira de La Albufera, em Valência, em 12 de agosto de 2026
    A coroa solar brilha enquanto a Lua bloqueia totalmente o Sol durante a fase de totalidade do eclipse solar total, visto da lagoa costeira de La Albufera, em Valência, em 12 de agosto de 2026 JOSE JORDAN / AFP
  • O eclipse parcial é visto do parque Observatorielunden, no centro de Estocolmo, Suécia, em 12 de agosto de 2026
    O eclipse parcial é visto do parque Observatorielunden, no centro de Estocolmo, Suécia, em 12 de agosto de 2026 Fredrik SANDBERG / TT NEWS AGENCY / AFP
  • A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026
    A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026 Thomas COEX / AFP
  • A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026
    A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026 Thomas COEX / AFP
  • A Lua começa a cobrir o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto de Lodoso, na província de Burgos, em 12 de agosto de 2026
    A Lua começa a cobrir o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto de Lodoso, na província de Burgos, em 12 de agosto de 2026 Cesar MANSO / AFP
  • Entusiastas da astronomia preparam-se para observar um eclipse solar parcial no pico de Chasseral, acima de Nods, no noroeste da Suíça, em 12 de agosto de 2026
    Entusiastas da astronomia preparam-se para observar um eclipse solar parcial no pico de Chasseral, acima de Nods, no noroeste da Suíça, em 12 de agosto de 2026 Fabrice COFFRINI / AFP

A astrônoma do Observatório Nacional, Josina Oliveira do Nascimento, explica como a posição do observador define o que é visto no céu: "Eclipses solares ocorrem quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre o planeta. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra. Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra, onde a luz solar é parcialmente bloqueada. Se o observador está na estreita faixa da Terra atingida pela umbra, ele vai ver o eclipse total. Se está na área atingida pela penumbra, verá como parcial", diz.

Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta, o que dá a sensação de serem fenômenos raros.

Acompanhe:

Quando a Lua oculta o Sol completamente, cria-se uma escuridão e as temperaturas caem. Desorientados, os animais se comportam de forma incomum.

"As aves começam a revoar por todas as partes, os cães começam a latir. Essa reação da natureza é um dos grandes indicativos da totalidade", explicou à AFP o astrofísico britânico Graham Jones, que estudará o eclipse no pequeno povoado de Fontanil de los Oteros, no norte da Espanha.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 14:59 / atualizado em 12/08/2026 15:43
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