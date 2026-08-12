Eclipse solar começa a ser visto na Europa; veja fotos

A Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián, em 12 de agosto de 2026 - (crédito: Thomas COEX / AFP )

O eclipse solar total começou a ser observado nesta quarta-feira (12/8) em várias regiões da Europa. O fenômeno não poderá ser visto de nenhuma parte do Brasil, nem mesmo de forma parcial, mas o Observatório Nacional transmite o eclipse no Youtube.

A ausência do eclipse solar nos céus brasileiros ocorre pelo seguinte motivo: a sombra da Lua estará voltada para o Hemisfério Norte, cobrindo uma faixa que passa por regiões da Rússia, Groenlândia, Islândia, Espanha e Portugal.

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A astrônoma do Observatório Nacional, Josina Oliveira do Nascimento, explica como a posição do observador define o que é visto no céu: "Eclipses solares ocorrem quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre o planeta. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra. Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra, onde a luz solar é parcialmente bloqueada. Se o observador está na estreita faixa da Terra atingida pela umbra, ele vai ver o eclipse total. Se está na área atingida pela penumbra, verá como parcial", diz.

Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta, o que dá a sensação de serem fenômenos raros.

Acompanhe:

Quando a Lua oculta o Sol completamente, cria-se uma escuridão e as temperaturas caem. Desorientados, os animais se comportam de forma incomum.

"As aves começam a revoar por todas as partes, os cães começam a latir. Essa reação da natureza é um dos grandes indicativos da totalidade", explicou à AFP o astrofísico britânico Graham Jones, que estudará o eclipse no pequeno povoado de Fontanil de los Oteros, no norte da Espanha.