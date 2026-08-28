Correio é um dos vencedores do Prêmio de Jornalismo do Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Paloma: "Estamos sempre atentos a novas pesquisas que tenham relevância científica e sejam atraentes aos leitores" - (crédito: Thais da Mata/Divulgação )

Com uma reportagem que revela padrões matemáticos “escondidos” na arte abstrata produzida por seres humanos — mas não pela inteligência artificial —, o Correio Braziliense foi um dos vencedores do Prêmio de Jornalismo 2026 do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Ministério da Educação (MEC), o Impa é um centro de referência mundial de pesquisa em ciências matemáticas.

De autoria de Paloma Oliveto, repórter da editoria de Ciência, Saúde e Tecnologia do Correio, a matéria foi publicada em 7 de junho e relata uma descoberta de pesquisadores da Universidade de Varsóvia, na Polônia, e da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido que ajuda a explicar por que algumas obras de arte são mais atraentes do que outras. O estudo, divulgado na revista científica Plos Computational Biology, identificou um padrão compartilhado por artistas renomados, mas ausente em telas criadas por IA. Segundo os autores, isso sugere que há princípios matemáticos ocultos nas pinturas, que influenciam como o cérebro humano percebe e interpreta as imagens.

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Relevância

“Na editoria de Ciência, Saúde e Tecnologia, estamos sempre atentos a novas pesquisas que tenham relevância científica e, ao mesmo tempo, sejam atraentes aos leitores. Quando vi um resumo do estudo on-line, percebi que poderia render uma matéria bem interessante”, conta Paloma, que entrevistou um dos autores do trabalho, além de matemáticos brasileiros, que comentaram a pesquisa. A reportagem ficou em terceiro lugar na categoria Matemática do prêmio.

Ao todo, oito mulheres inscritas como autoras foram premiadas na 9ª edição do Prêmio Impa de Jornalismo. "É uma alegria ver o jornalismo científico sendo feito por tantas mulheres talentosas”, comentou, em nota, Marcelo Viana, diretor-geral do Impa e presidente da comissão julgadora. “Pela primeira vez, elas são maioria entre os premiados, e a matemática só tem a ganhar quando as histórias são contadas por vozes diversas. Esta edição mostra que estamos no caminho certo."

A 9ª edição da premiação recebeu 150 reportagens, de 18 estados e do DF, publicadas em jornais, revistas, televisão, rádio, podcasts e plataformas digitais.



