Hábitos simples do dia a dia ajudam a prevenir a aterosclerose

A preocupação com a saúde do coração ganhou destaque recentemente, e entender como proteger as artérias tornou-se uma prioridade para muitos. A aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura que endurecem e estreitam os vasos sanguíneos, é uma condição silenciosa, mas que pode ser prevenida com ajustes simples na rotina diária. Adotar hábitos saudáveis, aliados a consultas médicas regulares para monitorar indicadores como colesterol e pressão arterial, é a principal ferramenta para manter o corpo funcionando bem e evitar complicações graves, como infartos e derrames.

O primeiro passo é colocar o corpo em movimento. A atividade física regular, como uma caminhada de 30 minutos na maioria dos dias da semana, ajuda a controlar o peso, a pressão arterial e os níveis de colesterol. Não é preciso se matricular em uma academia ou praticar exercícios de alta intensidade; a constância é mais importante. Subir escadas em vez de usar o elevador ou descer um ponto antes do seu destino para caminhar um pouco mais já faz uma grande diferença.

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Alimentação como aliada das artérias

O que você coloca no prato tem impacto direto na saúde cardiovascular. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis, como as encontradas no azeite e nos peixes, ajuda a manter as artérias limpas. Por outro lado, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal e gorduras saturadas, contribui para o processo inflamatório e o acúmulo de placas.

Pequenas trocas podem gerar grandes benefícios. Tente substituir o refrigerante por água, o pão branco pelo integral e os lanches industrializados por uma porção de castanhas ou uma fruta. Reduzir a quantidade de sal na preparação dos alimentos também é fundamental para o controle da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para a aterosclerose.

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O controle do estresse e a qualidade do sono são igualmente importantes. O estresse crônico eleva os níveis de hormônios que podem danificar as paredes das artérias, enquanto noites mal dormidas afetam o metabolismo e a pressão sanguínea. Práticas como meditação, respiração profunda ou simplesmente dedicar um tempo a um hobby relaxante ajudam a equilibrar a mente e proteger o coração.

Abandonar o cigarro e moderar o consumo de álcool são outras duas atitudes cruciais. O tabagismo acelera o endurecimento das artérias e aumenta significativamente o risco de eventos cardiovasculares, enquanto o excesso de bebidas alcoólicas pode elevar a pressão arterial. Essas mudanças, em conjunto com as demais, criam um estilo de vida que protege ativamente o sistema circulatório.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.