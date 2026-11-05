Mpox : saiba como identificar as lesões na pele e quando buscar ajuda

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou oito novos diagnósticos de mpox em outubro e intensificou o monitoramento da circulação viral na capital. O Laboratório Central de Saúde Pública analisa amostras biológicas para identificar a linhagem genética em atividade no território. Com o aumento recente de notificações, reconhecer os primeiros sinais corporais tornou-se indispensável para interromper a transmissão e buscar suporte adequado no sistema público.
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Identificação e fases das marcas corporais
O tempo de incubação do microrganismo varia entre 3 e 21 dias após a exposição. Antes do aparecimento das feridas visíveis, o quadro costuma manifestar sintomas parecidos com uma gripe forte. O indivíduo acometido costuma registrar febre súbita, calafrios, cansaço extremo, dores musculares persistentes e inchaço nos gânglios linfáticos, popularmente denominados ínguas.
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Poucos dias após o início do mal-estar, a enfermidade evolui para a manifestação dermatológica. As lesões seguem uma progressão sequencial bem definida:
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máculas: manchas avermelhadas e planas que despontam na face, nos braços, nas pernas ou na região genital;
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pápulas: pequenas elevações rígidas na pele que se formam exatamente sobre as manchas iniciais;
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vesículas: bolhas com líquido translúcido que geram coceira intensa ou dor profunda ao toque;
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pústulas: pequenas bolsas com pus amarelado, aspecto firme e uma depressão característica no centro;
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crostas: cascas secas que protegem o tecido cicatricial até caírem de modo espontâneo, encerrando a fase transmissível.
Dinâmica de transmissão do vírus
O contágio acontece principalmente pelo contato físico próximo com secreções, feridas ou crostas de indivíduos infectados. Relações íntimas sem proteção e toques diretos de pele com pele facilitam a disseminação do patógeno. Gotículas expelidas durante conversas próximas e o contato com tecidos contaminados, como roupas de cama e toalhas compartilhadas, também representam rotas ativas de infecção.
Prevenção e momento de procurar auxílio
A proteção individual exige cuidados contínuos de higiene e distanciamento cauteloso em situações suspeitas:
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lavar as mãos regularmente com água e sabão ou aplicar álcool a 70%;
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interromper o compartilhamento de vestimentas, lençóis, copos e talheres;
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utilizar máscara facial ao conviver no mesmo espaço com alguém em investigação clínica;
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evitar proximidade física com pessoas que apresentem marcas atípicas na pele.
Qualquer indivíduo com bolhas ou manchas cutâneas sem causa definida deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde ou Unidade de Pronto Atendimento no Distrito Federal. O paciente precisa cobrir as áreas afetadas com tecidos limpos e utilizar máscara protetora durante todo o deslocamento, garantindo a segurança de profissionais e familiares.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.